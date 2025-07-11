Μαρινάκης για δηλώσεις Τσακαλώτου στους FT: Ήταν το δημοψήφισμα εξαπάτηση;

«Ήταν το δημοψήφισμα μια σκηνοθετημένη εξαπάτηση του ελληνικού λαού προκειμένου να οδηγηθούν σε μια προαποφασισμένη συμφωνία που, τελικά, κόστισε 100 δισ. ευρώ επιπλέον στον ελληνικό λαό»;

Αυτό διερωτάται ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στους «Financial Times» περί του ότι «θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με μία καλή δόση λιτότητας χωρίς δημοψήφισμα», το 2015.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο κος Μαρινάκης κάνει λόγο για απροκάλυπτο πολιτικό κυνισμό εκ μέρους του Τσακαλώτου που, όπως σημειώνει, αποφάσισε να μας «ενημερώσει», μέσω ενός διεθνούς μέσου ενημέρωσης, «για το πώς μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα εργαλειοποίησαν το δημοψήφισμα και εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό για να υπογράψουν με τους δανειστές μια συμφωνία λιτότητας, η οποία ήταν πολύ μακριά από όσα είχαν υποσχεθεί».

«Πρακτικά ομολόγησε με 10 χρόνια καθυστέρηση, έστω και δια του ξένου Τύπου, τον αδίστακτο εμπαιγμό των πολιτών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το «θέατρο» της δήθεν εξάμηνης διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο δραματικό δημοψήφισμα του 2015.

Ο κ. Τσίπρας εξαπάτησε τον ελληνικό λαό επιτρέποντας στη μισή του κυβέρνηση να μεθοδεύει την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και στην άλλη μισή να προωθεί ένα ψευδεπίγραφο δημοψήφισμα, την ώρα που εργαζόμενοι έχαναν τις δουλειές τους και κατέρρεαν η οικονομία μαζί με την εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών.

Ο κυνισμός τους μαζί με τον καταστροφικό τους τυχοδιωκτισμό και την ανεπανάληπτη δημαγωγία, θα μείνουν στην ιστορία ως αντιπαράδειγμα πολιτικής πράξης», αναφέρει χαρακτηριστικά καλώντας εκ τόσο τον κ. Τσίπρα όσο και τον κ. Τσακαλώτο να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και πλέον σε ελληνικά μέσα: «ήταν το δημοψήφισμα μια σκηνοθετημένη εξαπάτηση του ελληνικού λαού προκειμένου να οδηγηθούν σε μια προαποφασισμένη συμφωνία που, τελικά, κόστισε 100 δισ. ευρώ επιπλέον στον ελληνικό λαό»;

