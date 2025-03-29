Επίθεση Πολάκη σε Φάμελλο: Δεν πάμε καλά - Με ποιο ΠΑΣΟΚ θα συμμαχήσουμε

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, ασκώντας του κριτική τόσο για την πορεία που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για την πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου, κάνοντας λόγο για «κίνηση πραγματικά χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του κόμματος».

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολογώντας την πορεία του κόμματος ανέφερε χαρακτηριστικά «δεν πάμε καλά».

Ακολούθως εξήγησε: «Η δική μου εικόνα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων μας, κρατάει πλέον αποστάσεις από εμάς, έχει κάτσει στην άκρη και αν δεν αλλάξουμε ρότα, σύντομα θα μας γυρίσει οριστικά την πλάτη. Το αποθαρρυντικό είναι ότι αυτό συμβαίνει ενώ, τόσο η ΝΔ, όσο και το ΠΑΣΟΚ καταρρέουν δημοσκοπικά. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει άμεσα να αναστραφεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέψουμε σε ποσοστά που έχουμε να δούμε από το 2009».

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι «κομματική μας λειτουργία είναι προβληματική» και πρόσθεσε: «Με απόφαση της Κ.Ε., Βασιλειάδης και Σπίρτζης που είχαν παραιτηθεί, επέστρεψαν στις θέσεις που κατείχαν στην Π.Γ.. Η απόφαση αυτή ξεχειλώθηκε, έτσι ώστε να επιστρέψει ο Τεμπονέρας στην Π.Γ. και ο Τζουμάκας σε θέση στην Π.Γ. στην οποία δεν είχε εκλεγεί, καθώς κατέλαβε τη θέση του Σπίρτζη όταν αυτός παραιτήθηκε. Εγώ λέω καλώς επέστρεψαν, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο, αλλά θα έπρεπε να επιστρέψουν ως απλά μέλη στις οργανώσεις τους. Προσωπικά, από την αρχή ζήτησα τη διεύρυνση της Π.Γ., έτσι ώστε να ανακλά τα δεδομένα όπως αυτά δημιουργήθηκαν μετά τις προεδρικές εκλογές. Αντί αυτού είδαμε κατά παράβαση του καταστατικού, προσθήκες μελών χωρίς καν απόφαση της Κ.Ε.».

Διαφώνησε με τη «θεσμικότητα» που διέπει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Σε κάθε δύσκολη απόφαση καταλήγουμε να κρυβόμαστε πίσω από μια κακώς εννοούμενη θεσμικότητα. Για ποιο λόγο; Για να μην ενοχλούμε; Μα εγώ θέλω να ενοχλώ και θέλω να ενοχλούμε».

'Ασκησε κριτική στη διαχρονική προσπάθεια προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ - που είχε ξεκινήσει πριν από το 2023 - για να καταλήξει σε επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο για τις δηλώσεις του στο dnews.gr: «Πρόκειται για κίνηση πραγματικά χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του κόμματος. Χωρίς καμία απολύτως συζήτηση στα όργανα, χωρίς να έχει τεθεί το θέμα στην Κ.Ε., ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει δημόσια για δημιουργία νέου φορέα, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα συμβάλει για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις εκλογές. Και σας ρωτάω, με ποιο ΠΑΣΟΚ θα συμμαχήσουμε συντρόφισσες και σύντροφοι;

Με αυτό που θεωρεί το πρόγραμμα rearm Europe ως πρώτο βήμα και ζητά επιπλέον κεφάλαια, ή με κάποιο άλλο φαντασιακό ΠΑΣΟΚ; Με αυτό που θέλει την κατάργηση του άρθρου 16, ή με το υπόλοιπο; Με το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε υπέρ των Ωνάσειων σχολείων;

Αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία δεν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης ως πρόσωπο, αλλά οι πολιτικές της ΝΔ. Υπάρχει έστω μία, ή ένας σε αυτή την αίθουσα, που πιστεύει ότι αυτό μπορεί να συμβεί με τη δημιουργία κοινού φορέα με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη;» αναρωτήθηκε.

Αφού επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι είναι αδύνατον να βρεθούν κοινά σημεία με αυτήν, αναφέρθηκε και στην προσέγγιση με τη Νέα Αριστερά. Απέκλεισε μία συμφωνία κορυφής που θα περιλαμβάνει διαπραγμάτευση για θέσεις και οφίτσια και τάχθηκε υπέρ της χωρίς προϋποθέσεις επιστροφής μελών. «Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει ανοιχτά, δημοκρατικά, όπως προβλέπει το καταστατικό μας και χωρίς συμφωνίες κάτω από το τραπέζι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πολάκης τάχθηκε κατά του προγράμματος Rearm Europe, λέγοντας: «Θα πρέπει να βγούμε άμεσα μπροστά, προλαβαίνοντας τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα και να βροντοφωνάξουμε ένα ξεκάθαρο 'Όχι' στο σχεδιαζόμενο από Γαλλία και Γερμανία πρόγραμμα ευρωπαϊκού εξοπλισμού, ύψους 800 δισ. ευρώ».

Επανέλαβε τις θέσεις του για τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη και ανέπτυξε τις βασικές του προτάσεις ως βάση για πιθανές συμμαχίες:

1. Την άμεση επαναφορά του 13ου μισθού/σύνταξης, με ταυτόχρονο σχεδιασμό και χρονική δέσμευση για τον 14ο μισθό/σύνταξης.

2. Την επανάκτηση υπό δημόσιο έλεγχο δημόσιων αγαθών και στρατηγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας (Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, λιμάνια, αεροδρόμια και τρένα).

3. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους με μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

4. Ισχυρό κοινωνικό κράτος στη βάση ενός νέου συμβολαίου με όσους και όσες το υπηρετούν, που θα βασίζεται από την πλευρά του κράτους στο διπλασιασμό των αμοιβών.

5. Πανελλαδικό σχέδιο βασισμένο στις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, για την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της μεταποίησης και δέσμευση για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

6. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που πέρα από το ξεκάθαρο «Όχι» στο rearm Europe ως προϋπόθεση για μια άλλη Ευρώπη, θα περιλαμβάνει καθαρές κόκκινες γραμμές με Τουρκία και υποστήριξη δίκαιης λύσης του Παλαιστινιακού. Η Ελλάδα πρωτοπόρος στο δρόμο για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφαλείας, που θα συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία.

Κλείνοντας, είπε ότι το προσεχές συνέδριο θα πρέπει να είναι ένα συνέδριο ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ.



Πηγή: skai.gr

