Πόρισμα ΝΔ για Τριαντόπουλο: Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό κρίνεται επαρκές προκειμένου να ασκηθεί δίωξη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την επάρκεια του αποδεικτικού υλικού, που έχει ήδη συγκεντρωθεί, και την εισαγγελική διάταξη με την οποία έχει ήδη ασκηθεί δίωξη σε βάρος μιας σειράς μη πολιτικών προσώπων, επικαλείται το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, στο άνω από 46 σελίδες πόρισμα της πλειοψηφίας, τονίζεται ότι: «Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό (…) κρίνεται ως απολύτως επαρκές υλικό προκειμένου να καταλήξει η επιτροπή, αξιολογώντας το, ότι συντρέχουν οι όροι που απαιτεί ο νόμος στην παρούσα φάση για να προταθεί στην Ολομέλεια η άσκηση της ποινικής δίωξης και δεν καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Τραντόπουλου για παροχή διευκρινήσεων, δεδομένου ότι ήδη εκλήθη σε παροχή εξηγήσεων, κλήση στην οποία και ανταποκρίθηκε. (…) Η Επιτροπή καταλήγει στο ανωτέρω συμπέρασμα, ανεξαρτήτως της βούλησης του ιδίου να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό στον φυσικό δικαστή».

«Κατά συνέπεια, τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην Εισαγγελική Διάταξη και οδήγησαν στη νομική τους υπαγωγή, όπως αναφέρεται στη διάταξη και οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης στα τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο κρίνεται ότι συνιστούν τις ενδείξεις που απαιτεί ο νόμος και για την άσκηση ποινικής δίωξης στον ελεγχόμενο υφυπουργό», υπογραμμίζεται στο κείμενο της Νέας Δημοκρατίας.

«Κατόπιν τούτου προτείνουμε την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 259 ΠΚ αναφερόμενοι στα πραγματικά περιστατικά και στη νομική υπαγωγή αυτών όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 43/2024 Εισαγγελική Διάταξη», καταλήγει η κυβερνητική πλειοψηφία στο πόρισμά της.

Πηγή: skai.gr

