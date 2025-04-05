Οι τεκτονικού τύπου αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, καθιστούν επιτακτικό τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας υπογραμμίζει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ σχολιάζοντας πόσο προετοιμασμένη είναι η Ευρώπη και η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ανακοίνωση των δασμών Τραμπ.

Ο υπουργός σημειώνει ότι ο κίνδυνος ύφεσης και πληθωρισμού είναι περισσότερο ορατός από κάθε άλλη χρονιά μετά την μεγάλη κρίση του 2008, ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο αντίδρασης των άλλων μεγάλων οικονομιών.

Υπάρχει ένα ντόμινο επιπτώσεων που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια, όπως αναφέρει ο ίδιος ενώ τονίζει ότι «το σίγουρο είναι πως απαιτείται από όλους ψυχραιμία και σχέδιο».

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα ο υπουργός σημειώνει πως «έχει αξιοσημείωτες εξαγωγές στις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό στοιχείο. Η χώρα μας θα επηρεαστεί περισσότερο ως μέλος της ΕΕ, που αποτελεί και έναν από τους κύριους στόχους των δασμών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογραμμίζει ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ένα νέο, ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο και, όπως σημειώνει, αυτό είναι που, ήδη, κάνει πράξη η κυβέρνηση.

Ο υπουργός τονίζει ότι η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, αποφασιστικότητας και προσεκτικού σχεδιασμού από την κυβέρνηση και επισημαίνει ότι διατηρείται σταθερός ο προσανατολισμός για τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα κάνουν την Ελλάδα να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ασφάλεια, σταθερότητα και κοινωνική συνοχή.

«Προχωράμε με ξεκάθαρο σχέδιο, αξιοποιώντας πλήρως σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση, να στηρίξουμε τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για την καινοτομία, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, επενδύουμε αποφασιστικά στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας» τονίζει ο υπουργός.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης σημειώνει ότι, σε λίγες ημέρες, θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις βιομηχανικές ζώνες στην Αττική, το νέο ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας στη χώρα μας και τον αναπτυξιακό νόμο. Αναφέρεται επίσης, στη δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας ύψους 300 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε μεγάλες επενδύσεις που θα λάβουν απόφαση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει στη μόχλευση χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προωθούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και η δημιουργία του Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Πιστοποιήσεων και Ελέγχων, με στόχο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στον δρόμο των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Επιπλέον, ο υπουργός υπενθυμίζει και την σημασία που δίνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, καθώς διατίθενται πάνω από 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και 300 εκατ. ευρώ για τη δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ».

Σε ό,τι αφορά στην ανάκτηση, περίπου, 500 εκατ. ευρώ από ανεκτέλεστα έργα προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει ότι η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει ήδη ολοκληρώσει έναν εκτεταμένο έλεγχο, και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των χρημάτων αυτών ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση και για τον αναπτυξιακό νόμο του 2016.

Στη συνέχεια υπογραμμίζει: «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα. Τα χρήματα που θα επιστραφούν, είτε θα κατευθυνθούν άμεσα προς αναπτυξιακούς σκοπούς, ενισχύοντας τομείς όπως η μεταποίηση, είτε θα διατεθούν μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι ζήτημα ηθικής και πολιτικής ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας να μην αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο».

Τέλος για τη μάχη κατά της ακρίβειας ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνει: «Η μάχη για το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι καθημερινή και ουσιαστική, γιατί αφορά άμεσα κάθε ελληνική οικογένεια. Πετύχαμε τους τελευταίους πέντε μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη. Κάτι που δεν έγινε τυχαία, αλλά με σκληρή δουλειά, ως αποτέλεσμα εντατικών ελέγχων, αύξησης των προστίμων και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές».

Ενόψει του Πάσχα, ο υπουργός επαναλαμβάνει ότι οι εντολές που έχει λάβει η ΔΙΜΕΑ είναι για εξονυχιστικούς ελέγχους.

Ακολουθεί, αναλυτικά, η συνέντευξη του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη δημοσιογράφο Εύη Παπαδοσηφάκη:

Η παγκόσμια οικονομία "ζει" την περίοδο των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πόσο προετοιμασμένη είναι η Ευρώπη και η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται;

Σε παγκόσμιο επίπεδο επικρατούν ανησυχία και αβεβαιότητα. Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο κ. Τραμπ μεταβάλλουν σημαντικά τους όρους του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού, προκαλώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Ο κίνδυνος ύφεσης και πληθωρισμού είναι περισσότερο ορατός από κάθε άλλη χρονιά μετά την μεγάλη κρίση του 2008. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο αντίδρασης των άλλων μεγάλων οικονομιών. Το σίγουρο είναι πως απαιτείται από όλους ψυχραιμία και σχέδιο. Η Ελλάδα έχει αξιοσημείωτες εξαγωγές στις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό στοιχείο. Η χώρα μας θα επηρεαστεί περισσότερο ως μέλος της ΕΕ, που αποτελεί και ένα από τον κύριο στόχο των δασμών.

Οι τεκτονικού τύπου αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι καθιστούν επιτακτικό τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Για μία ανάπτυξη βιώσιμη και ανθεκτική. Ισόρροπη με αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ενισχύουμε τη βιομηχανία γιατί έχει τα χαρακτηριστικά που έχουμε ανάγκη. Προσφέρει σταθερές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και αποτελεί πεδίο σημαντικών επενδύσεων, όπου μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτή είναι η καλύτερη ασφάλεια και ο δρόμος για την ευημερία των πολιτών.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο, ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο και αυτό κάνουμε πράξη με ό,τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας: τον αναπτυξιακό νόμο, τις ιδιωτικές επενδύσεις, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Τους βασικούς άξονες τους παρουσιάσαμε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον περασμένο Νοέμβριο και έκτοτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης προχωράμε με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στην κοινωνία και εργαζόμαστε σκληρά για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Κύριε υπουργέ, ποιες μεταρρυθμίσεις προωθούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το προσεχές διάστημα, για την προσέλκυσης επενδύσεων, τη συμμετοχή της βιομηχανίας στην οικονομική μας ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και για την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας;

Σε λίγες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις βιομηχανικές ζώνες στην Αττική, το νέο ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας στη χώρα μας και τον αναπτυξιακό νόμο. Μέσα από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο διαθέτουμε 900 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις, τις παραμεθόριες περιοχές και εκείνες με τις μεγαλύτερες ανισότητες.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα. Προσθέτουμε στα κίνητρα τις διαδικασίες της ταχείας αδειοδότησης και δίνουμε τη δυνατότητα παροχής δανείων με την εγγύηση ή ενίσχυση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund» (DeLFI GF) ή εναλλακτικά από άλλο ενισχυόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) ή για τα Μεγάλα Επενδυτικά σχέδια, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Για τον σκοπό αυτό προχωρούμε στη δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας ύψους 300 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε μεγάλες επενδύσεις που θα λάβουν απόφαση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο. Μία πρωτοβουλία που αναμένεται να οδηγήσει στη μόχλευση χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προωθούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και η δημιουργία του Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Πιστοποιήσεων και Ελέγχων, με στόχο να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να αναπτυχθούν.

Επενδύουμε επίσης αποφασιστικά στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας πάνω από 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και 300 εκατ. ευρώ για τη δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ», που στοχεύει στη στενότερη σύνδεση των επιχειρήσεων με την ερευνητική κοινότητα, ώστε να κάνουμε την ελληνική οικονομία πιο δυναμική και ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

Δηλώσατε πρόσφατα ότι η Ελλάδα καταφέρνει να έχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τις διεθνείς πιέσεις. Θεωρείτε πως μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την ανθεκτικότητα και να παραμείνουμε πράγματι ένα «νησί ανάπτυξης» στην Ευρώπη;

Η Ελλάδα, μετά την κρίση του 2010 και την περιπέτεια του 2015, οπότε και λίγο έλειψε να βρεθούμε εκτός Ευρωζώνης, με την κυβέρνηση της ΝΔ έχει πετύχει να αποτελεί παράγοντα σταθερότητας μέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων προκλήσεων και διεθνών αναταράξεων. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πετύχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και οι προβλέψεις δείχνουν ότι και το 2025 θα κινηθούμε επίσης σε ρυθμούς άνω του 2%. Μειώσαμε δραστικά την ανεργία, σχεδόν στο μισό, αυξήσαμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και επαναφέραμε την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, όπως αποτυπώνεται και από την πρόσφατη απόφαση της Moody's να απονείμει στη χώρα μας επενδυτική βαθμίδα. Αυτή η σταθερή αναπτυξιακή πορεία δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, αποφασιστικότητας και προσεκτικού σχεδιασμού.

Προχωράμε με ξεκάθαρο σχέδιο, αξιοποιώντας πλήρως σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση, να στηρίξουμε τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για την καινοτομία, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, επενδύουμε αποφασιστικά στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Με συνέπεια και ξεκάθαρο όραμα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ασφάλεια, σταθερότητα και κοινωνική συνοχή.

Έχετε δεσμευτεί πως «δεν θα χαριστεί ούτε ένα ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων» και ήδη ξεκινήσατε την ανάκτηση περίπου 500 εκατ. ευρώ από ανεκτέλεστα έργα προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

Η διαδικασία ανάκτησης των περίπου 500 εκατ. ευρώ προχωρά με συνέπεια, διαφάνεια και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για προκαταβολές από 1.410 επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και του 2011, τα οποία είχαν λάβει χρήματα αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει ήδη ολοκληρώσει έναν εκτεταμένο έλεγχο, και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των χρημάτων αυτών.

Συνεχίζουμε τη διερεύνηση και για τον αναπτυξιακό νόμο του 2016. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα. Τα χρήματα που θα επιστραφούν, είτε θα κατευθυνθούν άμεσα προς αναπτυξιακούς σκοπούς, ενισχύοντας τομείς όπως η μεταποίηση, είτε θα διατεθούν μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για κοινωνικούς σκοπούς.

Είναι ζήτημα ηθικής και πολιτικής ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας να μην αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο. Ακολουθούμε το δόγμα της απόλυτης διαφάνειας και της λογοδοσίας, γιατί τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων είναι ιερά και πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της χώρας.

Πρόσφατα ανακοινώσατε ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων στον τομέα της ποιότητας, της διαπίστευσης και της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε, ώστε να πετύχετε τους στόχους σας;

Οι παρεμβάσεις μας στον τομέα της ποιότητας, της πιστοποίησης και της διαφάνειας είναι κομβικές για την ελληνική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Προχωρούμε στη δημιουργία του Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Πιστοποιήσεων και Ελέγχων, το οποίο θα παρέχει στις επιχειρήσεις και στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα άμεσης, ψηφιακής πρόσβασης στα δεδομένα πιστοποίησης, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην αγορά. Κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτης θα μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών της σε πραγματικό χρόνο, να αποφεύγει καθυστερήσεις και να ενισχύει την αξιοπιστία της.

Παράλληλα, ενισχύουμε τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΟΤ, ΕΙΜ και ΕΣΥΔ) με περισσότερους πόρους, σύγχρονη στελέχωση και εξοπλισμό, καθώς η ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί να στηρίζεται πλέον σε ξεπερασμένο εξοπλισμό και υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Με την εναρμόνιση στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, ανοίγουμε νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα, κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά διεθνώς.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, με ψηφιακές πλατφόρμες όπως το «Open Business», ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύουν και να αναπτύσσονται χωρίς περιττά εμπόδια και καθυστερήσεις. Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για ψηφιακή και παραγωγική αναβάθμιση της χώρας μας.

Βασική «πρόκληση» είναι να μειωθεί το διοικητικό βάρος κατά τουλάχιστον 25% την επόμενη διετία, ώστε οι επιχειρήσεις να επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάπτυξή τους και λιγότερο σε γραφειοκρατικά εμπόδια. Η μεγαλύτερη πρόκληση, ωστόσο, είναι να πετύχουμε μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας του κράτους απέναντι στις επιχειρήσεις.

Έχετε δηλώσει πρόσφατα πως η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη, όμως υπογραμμίζετε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν τελειώνει εδώ. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια;

Η μάχη για το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι καθημερινή και ουσιαστική, γιατί αφορά άμεσα κάθε ελληνική οικογένεια. Πετύχαμε τους τελευταίους πέντε μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη. Κάτι που δεν έγινε τυχαία, αλλά με σκληρή δουλειά, ως αποτέλεσμα εντατικών ελέγχων, αύξησης των προστίμων και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές.

Ενόψει του Πάσχα έχουμε δώσει σαφείς εντολές στη ΔΙΜΕΑ για εξονυχιστικούς ελέγχους, ειδικά στο θέμα του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2021, και με την πρόσφατη εισαγωγή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια στην αγορά. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και σταθερός: να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, όπου παρατηρούνται.

Παράλληλα, ενισχύουμε περαιτέρω την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί εύκολα και άμεσα να συγκρίνει τιμές, ενισχύοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά, προς όφελος των συμπολιτών μας. Και σχεδιάζουμε την ουσιαστική ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ώστε να γίνει σημείο αναφοράς για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και τη σχέση εμπόρου και καταναλωτή που πρέπει να δημιουργήσουμε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συμμετάσχει στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2025, στους Δελφούς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

