Της Δώρας Αντωνίου

Τη στρατηγική και την αντίδραση απέναντι στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης γαι επιβολή δασμών και οι κραδασμοί που καταγράφονται, επιδιώκει να μορφοποιήσει η κυβέρνηση. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα συνεδριάσει προς τούτο το πρωί της Δευτέρας υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τη Δευτέρα, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, συγκαλούμε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ποια πρέπει να είναι η εθνική μας αντίδραση, πώς πρέπει να τοποθετηθούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτή τη μεγάλη διαφαινόμενη οικονομική κρίση, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε την εξωστρέφεια της δικής μας οικονομίας», επισήμανε ο πρωθυπουργός χθες, μιλώντας στους βουλευτές της Ν.Δ., στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

Οπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, μέχρι το πρωί της Δευτέρας θα έχει κάπως αποκρυσταλωθεί ο αρχικός αντίκτυπος από το νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και θα έχουν καταγραφεί οι βασικές αντιδράσεις και οι επιπτώσεις στις αγορές. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τα υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Ψηφιακής Πολιτικής.

Παραπέμποντας και σε αυτά τα νέα δεδομένα και με επίκληση στην ανάγκη για οικονομική και πολιτική σταθερότητα, ο πρωθυπουργός επιδίωξε χθες να αποδραματοποιήσει τις εσωκομματικές τριβές, τοποθετώντας τες σε ένα πλαίσιο διαρκούς γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να θέσει το πλαίσιο ενός νέου στόχου, πίσω από τον οποίο επιδιώκει να στοιχίσει τους βουλευτές του ώστε να υποχωρήσουν οι φωνές διαμαρτυρίας και οι γκρίνιες που προκαλεί η ανησυχία για πιθανή μη επανεκλογή, δεδομένων των δημοσκοπικών επιδόσεων της Ν.Δ. το τελευταίο διάστημα.

Ο στόχος δεν είναι άλλος από τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα, με τον ίδιο επικεφαλής όπως υπογράμμισε, ώστε να βάλει τέλος στα σενάρια για πιθανή αλλαγή ηγεσίας «εν κινήσει», που φαίνεται ότι τροφοδοτούν και υποδαυλίζουν την εσωστρέφεια και τις διαφοροποιήσεις. Ο πρωθυπουργός μίλησε μάλιστα για την προοπτική να επανεκλεγούν όλοι οι νυν βουλευτές. «Θα το ξαναπώ, λοιπόν, όσο πιο καθαρά μπορώ: εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, και θα είναι νικηφόρες, με εμένα στην πρώτη γραμμή της μάχης, ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά κυβέρνηση. Αλλά και εμείς εδώ, στον ίδιο αριθμό και γιατί όχι και περισσότεροι. Αρκεί να το πιστέψουμε, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς οι ίδιοι», επισήμανε.

Απέναντι στις διαμαρτυρίες και τη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει η μη υπουργοποίηση σε αρκετούς, ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο ενός νέου ανασχηματισμού πριν από τη λήξη της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας. Ενα αντίδοτο ισχυρό πάντοτε σε φωνές διαφοροποίησης. «Όλοι έχουν εύλογες φιλοδοξίες. Όλοι θέλουν να προσφέρουν περισσότερα από αυτά που σας επιτρέπει κάθε φορά η θέση σας. Ξέρετε πολύ καλά, όμως, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών. Οι βουλευτές του κόμματος ευτυχώς είναι πολύ περισσότεροι. Και αυτός είναι ο λόγος, και το έχω αποδείξει αυτό, που η κυβερνητική σύνθεση δεν είναι στατική και δεν θα παραμείνει στατική» φρόντισε να υπογραμμίσει.

Και, βεβαίως, ζήτησε από τους υπουργούς καλύτερη ενημέρωση των βουλευτών, δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση τους ακούει και ότι είναι ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις έχουν να κάνουν, καθώς είναι αυτοί που μεταφέρουν τον παλμό της καθημερινότητας. Προανήγγειλε αναβαθμισμένο ρόλο συντονισμού σε βουλευτές στις έξι μόνιμες Επιτροπές για καλύτερο συντονισμό του νομοθετικού έργου και δήλωσε ότι είναι ανοιχτή η πόρτα της Γραμματείας του πρωθυπουργού για να ακούσει τις προτάσεις και τις ιδέες τους.

Ολα αυτά, βεβαίως, δεν απόσβεσαν τη διάθεση για κριτική που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διάθεση που εκδηλώθηκε, μάλιστα, με νέα ερώτηση που κατέθεσαν 11 βουλευτές της πλειοψηφίας προς την κυβέρνηση, οι οποίοι ζητούν μέτρα για τους ανέργους άνω των 55 ετών. Μια κίνηση κάθε άλλο παρά τυχαία, καθώς συνέπεσε με τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Αιχμηρές παρεμβάσεις υπήρξαν, με τους τόνους, πάντως,να παραμένουν ελεγχόμενοι, δεδομένης της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στη συνεδρίαση. Ακούστηκαν παράπονα και επικρίσεις για μη αξιοποίηση στελεχών σε κυβερνητικές θέσεις, για προνομιακή μεταχείριση κάποιων έναντι άλλων που καλούνται μόνο να βάλουν πλάτη, για περιφέρειες στις οποίες δεν δίνεται η δέουσα προσοχή, για στελέχη που στα δύσκολα επιλέγουν να μην εκτίθενται και να μην υπερασπίζονται δύσκολες αποφάσεις.

Η προσοχή όλων, πάντως, στρέφεται στις επόμενες δημοσκοπήσεις, όπου και θα φανεί αν το κυβερνητικό κόμμα δείχνει σημάδια ανάκαμψης από τις σημαντικές δημοσκοπικές απώλειες που κατέγραψε τους τελευταίους μήνες. Και από αυτό θα κριθεί η ηρεμία στο ενδοπαραταξιακό μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.