Μια ακόμα εκ βαθέων συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά παραχώρησε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ την Πέμπτη, η οποία βρίσκεται στη χώρα μας με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Ελευθερία» από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μεταξύ άλλων, η Άνγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε στο πώς αντιμετώπιζε όσα ακούγονταν και γράφονταν την εποχή που ως καγκελάριος της Γερμανίας κλήθηκε να διαχειριστεί την ελληνική κρίση χρέους, αλλά και στη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι στεναχωρήθηκε που οι ελληνικές εφημερίδες την εποχή του δημοψηφίσματος τη συνέδεαν με τον ναζισμό. Πρόσθεσε όμως ότι «η πολιτική δεν είναι μια εκδήλωση για να περνάς ευχάριστα». Σημείωσε ότι το σημαντικό ήταν πως η ίδια ήταν πεπεισμένη ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει.

Δήλωσε πως σαφώς ορισμένες φορές τη στεναχωρούσε που ενδεχομένως κάποιες κοινωνικές ομάδες έπρεπε να υποφέρουν περισσότερο από άλλες, αλλά τόνισε ότι αυτές ήταν αποφάσεις των Ελλήνων πολιτικών, προσθέτοντας ότι η ίδια έπρεπε να προσέχει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της γερμανικής πλειοψηφίας. Μάλιστα δήλωσε ότι έπρεπε να παλεύει και μέσα στο ίδιο της το κόμμα για την Ελλάδα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μιλώντας για την πρώτη φορά που συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό, σημείωσε ότι ανησυχούσε γιατί είχε προηγουμένως επιτεθεί στην Τρόικα.

«Τον περίμενα έξω από την καγκελαρία, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι αριστεροί και αυτός πήγε και τους μίλησε πριν έρθει σε μένα», αφηγείται.

Ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της είπε για το περιστατικό ότι «πρέπει να υποστηρίζουμε τους δικούς μας»

Η Μέρκελ το θεώρησε πολιτικά ευφυές.

Με τον Τσίπρα δεν λέγαμε ψέματα

Με τον Αλέξη Τσίπρα «Δεν λέγαμε ψέματα, συνομιλούσαμε με ειλικρίνεια», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια μίλησε για το τηλεφώνημα του Τσίπρα σε αυτήν και τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ την Παρασκευή για να τους ανακοινώσει ότι πάει σε δημοψήφισμα. Η Μέρκελ ξαφνιάστηκε, καθώς ο Τσίπρας της είχε πει ότι θα το συζητήσει πρώτα με το κόμμα.

Αλλά τελικά τηλεφώνησε να πει ότι πάει σε δημοψήφισμα.

«Δεν υπήρχε έτοιμο σχέδιο για Grexit, δεν ήθελα ποτέ να βγει η Ελλάδα από το ευρώ», δήλωσε η Μέρκελ στον Αλέξη Παπαχελά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πότε αντιλήφθηκε ότι υπήρχε κρίση χρέους στην Ελλάδα

«Μεταξύ 2009 και 2010, αντιλήφθηκα για πρώτη φορά ότι υπήρχε κρίσξ χρέους στην Ελλάδα», επεσήμανε η Μέρκελ .Για να συνεχίσει λέγοντας πως «ο Γιώργος Ππανδρέου γνωστοποίησε τη βαρύτητα του χρέους και έπειτα οι διεθνείς πιστοληπτικοί οργανισμοί ενεργοποιήθηκαν».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για τους «τεμπέληδες Έλληνες»

Απαντώντας σε ερώτημα για το τι πίστευε για τους Έλληνες μια εποχή που τα γερμανικά πρωτοσέλιδα μας χαρακτήριζαν τεμπέληδες, η Μέρκελ απάντησε ότι δεν της αρέσουν τα στερεότυπα και ότι όπως μπορεί να υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που είναι λιγότερο εργατικοί, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και με κάποιους Γερμανούς. Όπως ακριβώς υπάρχουν διεφθαρμένες γερμανικές εταιρείες, έτσι υπάρχουν και ελληνικές.

«Δεν κρίνω ποτέ ένα έθνος βάση στερεοτύπων», τόνισε χαρακτηριστικά η Μέρκελ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

