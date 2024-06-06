Μητσοτάκης για D-Day: «Τιμούμε τη θυσία τους, υπερασπιζόμαστε τις αξίες τους»

«Στην 80η επέτειο της D-Day, αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες που πολέμησαν ενάντια στις δυνάμεις του φασισμού στη μεγαλύτερη ναυτική, αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στην ιστορία. Τιμούμε τη θυσία τους» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ (πρώην twitter) για την σημερινή επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία, όπου παραβρέθηκε. Και προσέθεσε: «Αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, και είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες.»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

On the 80th anniversary of D-Day, we pay tribute to the heroes who fought against the forces of fascism in the greatest naval, air & land operation in history. We honor their sacrifice. They fought for freedom and democracy, and it is our duty to continue defending these values.

