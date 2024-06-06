Μητσοτάκης για D-Day: «Τιμούμε τη θυσία τους, υπερασπιζόμαστε τις αξίες τους»

«Στην 80η επέτειο της D-Day, αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες που πολέμησαν ενάντια στις δυνάμεις του φασισμού στη μεγαλύτερη ναυτική, αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στην ιστορία. Τιμούμε τη θυσία τους» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ (πρώην twitter) για την σημερινή επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία, όπου παραβρέθηκε. Και προσέθεσε: «Αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, και είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες.»
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:
On the 80th anniversary of D-Day, we pay tribute to the heroes who fought against the forces of fascism in the greatest naval, air & land operation in history. We honor their sacrifice. They fought for freedom and democracy, and it is our duty to continue defending these values.
On the 80th anniversary of D-Day, we pay tribute to the heroes who fought against the forces of fascism in the greatest naval, air & land operation in history. We honor their sacrifice. They fought for freedom and democracy, and it is our duty to continue defending these values. pic.twitter.com/TnRgwdJg0X— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 6, 2024
- Τι σημαίνει για την Ελλάδα η εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Τα πολλαπλά οφέλη
- Ρωμανός: Ο Κασσελάκης προσβάλλει δημοκρατία και εκλογείς λέγοντας ότι η ΝΔ πήρε 41% επειδή εξαγόρασε τις ψήφους των πολιτών
- Σφοδρή επίθεση Κασσελάκη στον Μητσοτάκη: «Σπούδασε με μέσον, μπήκε στην Εθνική τράπεζα με μέσον, απέτυχε με μέσον»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.