Της Δώρας Αντωνίου

Η συμπερίληψη του πρωθυπουργού στη νέα πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατατέθηκε στη Βουλή και η κατηγορία της εσχάτης προδοσίας που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή και αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φέρνει ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την υπόθεση των Τεμπών και μάλιστα με τόνους ιδιαίτερα ανεβασμένους. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν οξύτατη εναντίον των βουλευτών και των κομμάτων που στηρίζουν τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε από τη Μαρία Καρυστιανού και συγκέντρωσε τις υπογραφές των βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νίκης και του Κινήματος Δημοκρατίας.

Ενδεικτική είναι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για «αποκορύφωμα του παραλογισμού» και για «χυδαία εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου». Ο ίδιος έσπευσε να κάνει διαχωρισμό των συγγενών των θυμάτων, τονίζοντας ότι «προτάσεις για προανακριτική καταθέτουν τα κόμματα και υπογράφουν οι βουλευτές. Άρα είναι προφανές ότι η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στους βουλευτές οι οποίοι επέλεξαν να υπογράψουν αυτή την πρόταση και να καταθέσουν αυτή την πρόταση».

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επαναφέρουν δυναμικά τη σύγκρουση για τα Τέμπη στο προσκήνιο με όρους ακραίας σύγκρουσης. Τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης επί των τριών προτάσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Βουλή, η πολιτική αντιπαράθεση θα συνεχίζεται. Αν και στην κυβέρνηση δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τη συμπερίληψη του πρωθυπουργού στην πρόταση και για την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, εκτιμούν ότι αυτή η τόσο ακραία πολιτική γραμμή που υιοθετήθηκε από τα κόμματα, τα οποία εργαλειοποιούν τα Τέμπη, καθώς φάνηκε ότι έχουν απτά οφέλη από την τραγωδία, μπορεί τελικά να γυρίσει μπούμερανγκ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «πολιτικό κατήφορο πάνω σε ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, σε μια εθνική τραγωδία, να διατυπώνονται τέτοιες κατηγορίες που πέραν όλων των άλλων, φτάνουν μέχρι και στο σημείο να μιλάνε για εσχάτη προδοσία για ένα τραγικό δυστύχημα για τον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας». Εκτιμάται ότι η τόσο ακραία επιλογή των κομμάτων που στήριξαν τη συγκεκριμένη πρόταση και την έφεραν στη Βουλή μπορεί να προκαλέσει αντίδραση της κοινής γνώμης, που θα αντιληφθεί ότι επιδιώκεται εργαλειοποίηση χωρίς κανένα όριο και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός τοξικότητας που διαχέεται από τέτοιες επιλογές.

Επιπλέον, και ενώ έδειχνε να υπάρχει ένας προβληματισμός για ενδεχόμενες διαρροές κυβερνητικών βουλευτών στην ψηφοφορία για την πρόταση που η κυβερνητική πλειοψηφία έχει καταθέσει ζητώντας παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή για πλημμέλημα, η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει συσπειρωτικά, ακριβώς εξαιτίας του ακραίου χαρακτήρα της.

Σε κάθε περίπτωση, η «επιστροφή» των Τεμπών στη Βουλή γίνεται με όρους ακραίας πολιτικής σύγκρουσης, που εκτιμάται ότι θα κλιμακωθεί τις προσεχείς ημέρες, καθώς ήδη η συζήτηση για τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής διεξάγεται μέσα σε κλίμα τοξικότητας, που δεν αναμένεται ότι θα εκτονωθεί πριν κλείσει και αυτός ο κύκλος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

