Μαρινάκης για τις υπογραφές των «32»: Ο ηθικός και πολιτικός κατήφορος εντείνεται

«Ο ηθικός και πολιτικός κατήφορος της αντιπολίτευσης, δυστυχώς, όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά εντείνεται», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας το γεγονός ότι βουλευτές της Πλεύσης, Λύσης, Νίκης και του Στέφανου Κασσελάκη υπέγραψαν την πρόταση της Μαρίας Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σύμφωνα με το κατηγορητήριο των συγγενών, με 32 υπογραφές (Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας). Αύριο Παρασκευή ανακοινώνεται στην Ολομέλεια.

Στο κατηγορητήριο αναφέρονται 9 αδικήματα, με βαρύτερα την ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, τη σωματική βλάβη από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, την κακουργηματική έκθεση, την κακουργηματική απιστία, και την εσχάτη προδοσία.

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης υπαναχώρησε από την αρχική του απόφαση να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική, προκειμένου να υπογραφεί μόνο η πρόταση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Κουμουνδούρου.

Αναλυτικά, ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Ο ηθικός και πολιτικός κατήφορος της αντιπολίτευσης, δυστυχώς, όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά εντείνεται.

Η υπογραφή 32 βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων στο αίτημα να παραπεμφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι και για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας συνιστά μια μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας. Και αυτό, όχι γιατί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στρέφεται εναντίον του εκλεγμένου από τους Έλληνες πολίτες Πρωθυπουργού της χώρας, αλλά γιατί πρόκειται για μια κατηγορία χωρίς το παραμικρό νομικό, λογικό και ηθικό έρεισμα και ξεπερνά κάθε όριο παραλογισμού.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μία ακόμη χυδαία απόπειρα εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Αδιαφορώντας για την αλήθεια, οι υπογράφοντες βουλευτές επιδιώκουν, με τον πιο αποκρουστικό τρόπο, να μαζέψουν ψήφους, προσβάλλοντας τόσο τη μνήμη 57 ανθρώπων, όσο και το παλλαϊκό αίτημα για δικαιοσύνη και αλήθεια. Δεν έμαθαν τίποτα από τις σκευωρίες περί δήθεν παράνομου φορτίου και τάχα συγκάλυψης.

Οι πολίτες για τα Τέμπη απαιτούν δικαιοσύνη και αλήθεια, μακριά από άθλιες απόπειρες εργαλειοποίησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

