Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να απαξιωθεί το Δημόσιο για να το ξεπουλήσει - Υποκριτική η άρση της μονιμότητας

Την κάθετη διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος στη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

«Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αποτελούν ένα προπαγανδιστικό εργαλείο», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Βάζει στο στόχαστρο τους δημοσίους υπαλλήλους για να καλύψει άλλα σοβαρά ελλείμματα της πολιτικής της κυβέρνησης, τα οποία πραγματικά προβληματίζουν τον κόσμο: από το πώς θα βγει ο μήνας μέχρι το μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία με το έγκλημα των Τεμπών».

Συνεχίζοντας υποστήριξε: «Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απόδειξη του στόχου του είναι ότι ο ίδιος ήταν ο υπουργός της διαθεσιμότητας, θέτοντας στο περιθώριο το 15% των δημοσίων υπαλλήλων στην κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου. Η αναξιοπιστία της εξαγγελίας του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται και από το ότι επί της δικής του κυβέρνησης έχουν διπλασιαστεί οι μετακλητοί στο Δημόσιο, όπως επίσης και οι συμβασιούχοι». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέφερε ακόμη πως ο πρωθυπουργός στοχοποιεί τους δημόσιους υπαλλήλους, διότι επιθυμεί την απαξίωση σημαντικών δημόσιων τομέων, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Αυτοδιοίκηση, αλλά και ο σιδηρόδρομος.

Στόχος του, είπε «είναι το πώς θα ιδιωτικοποιήσει λειτουργίες του Δημοσίου και χρησιμοποιεί ως εξιλαστήριο θύμα τους εργαζόμενους».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρξει μια ισχυρή Πολιτεία, με δημόσιες δομές που θα λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας: «Είμαστε κάθετα υπέρ του ΑΣΕΠ, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος. Θέλουμε να έχουμε προσλήψεις, να έχουμε στελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες και δομές, για να υπηρετούν και τον πολίτη και την οικονομία. Γιατί μια ισχυρή οικονομία και μία ισχυρή κοινωνία, θέλει μια ισχυρή Πολιτεία».

Στη συνάντηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, ο τομεάρχης Εργασίας, Γιώργος Γαβρήλος και ο τομεάρχης Εσωτερικών, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Από την ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν οι Βασίλης Πολυμερόπουλος, Δημήτρης Μπράτης, Γιώργος Πετρόπουλος, Χαράλαμπος Κόκκινος, Δημήτριος Πέππες, Δημήτριος Ακτύπης, Γιώργος Γεωργακόπουλος, Σταυρούλα Παπαδημήτριου και Χρήστος Γρίβας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.