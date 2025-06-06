Ο Γιώργος Παπανδρέου νέος Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Διεξήχθη χθες 5 Ιουνίου, το ετήσιο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στο οποίο ελήφθη ομόφωνα η απόφαση να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο εως τώρα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον απερχόμενο Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Thomas Bach.

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΔΚΟΕ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000, μετά από κοινή πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, μετατρέποντας τη δέσμευση του Ολυμπιακού Κινήματος για την προώθηση των αρχών της ειρήνης, σε απτή δράση. Η πρωτοβουλία πήρε για πρώτη φορά μορφή το 1998, με την πρόταση της Ελληνικής κυβέρνησης προς τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη θεσμική αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας τη νέα χιλιετία. Με μια ιστορική απόφαση το Δεκέμβριο του 1999, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, σε συνεργασία με την Ελλάδα.

Αποστολή του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας είναι η προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών, της Ειρήνης, της Φιλίας και η καλλιέργεια της διεθνούς κατανόησης. Ειδικότερα, το ΔΚΟΕ αποσκοπεί στην τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, επιδιώκοντας την παύση όλων των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και πέραν αυτών. Η τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας απαιτεί την αφύπνιση συνειδήσεων, την παρακίνηση των ηγετών σε δράση, την κινητοποίηση για προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους και τη διαπαιδαγώγηση των νέων σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπισμού.

Η αναβίωση της αρχαιας ελληνικής παράδοσης νοηματοδοτεί και τους σύγχρονους αγώνες με τον ιερό αυτό σκοπό. Δηλαδή τον ευρύτερο και μακροπρόθεσμο στόχο της δημιουργίας και της συνεχούς προώθησης μιας Κουλτούρας Ειρήνης, βασισμένης στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρμονικής συμβίωσης και ευημερίας των εθνών.

Ο Γιώργος Παπανδρέου υπήρξε διαχρονικά ενεργός υποστηρικτικής της αναβάπτισης του Ολυμπιακού κινήματος μέσα από τις αρχέγονες ρίζες και ιδεώδη του. Συνέβαλε καθοριστικά στις προσπάθειες του Κέντρου να διαμορφώσει σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες για την προώθηση της Ολυμπιακής εκεχειρίας.

Μέσα από το νέο του ρόλο, θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη μεγάλη δύναμη του αθλητισμού και πολιτισμού καθώς και της ευγενούς άμιλλας για την καλλιέργεια αξιών, συμπεριφορών, πρωτοβουλιών και δράσεων που ενώνουν αντί να διχάζουν, ευνοούν τη συμφιλίωση, το κράτος δικαίου, και το διάλογο για να εμπεδώσουν μια κουλτούρα Ειρήνης και οικουμενικότητας ειδικά ανάμεσα στις νέες γενιές, τους παγκόσμιους πολίτες του αύριο.

Στην τρέχουσα ανατρεπτική διεθνή συγκυρία που κυριαρχούν ενεργές συρράξεις, γεωπολιτικές εντάσεις, πόλεμοι και κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη αναβίωσης της αρχαίας αυτής ελληνικής παράδοσης μέσα από την καταδίκη κάθε μορφής βίας και ένοπλης σύγκρουσης και την προώθηση των αξιών της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

