Παραιτήθηκε από γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας η Μαρία Συρεγγέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μαρία Συρεγγέλα υπέβαλε την παραίτησή της επικαλούμενη προσωπικούς λόγους - Η παραίτηση θα ανακοινωθεί επισήμως το Σάββατο

Νέα Δημοκρατία: Παραιτήθηκε η Συρεγγέλα από γραμματέας

Την παραίτησή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη υπέβαλε το απόγευμα της Παρασκευής (6/6) η γραμματέας της Νέας ΔημοκρατίαςΜαρία Συρεγγέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παραίτηση της κ. Συρεγγέλα για προσωπικούς λόγους ήταν αναμενόμενη και είχε δρομολογηθεί από τον Μάρτιο, αλλά πήγε λίγο πίσω χρονικά. Η παραίτηση θα ανακοινωθεί επισήμως το Σάββατο. 

Στις 20 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από πρόταση του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.

