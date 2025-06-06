Την παραίτησή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη υπέβαλε το απόγευμα της Παρασκευής (6/6) η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παραίτηση της κ. Συρεγγέλα για προσωπικούς λόγους ήταν αναμενόμενη και είχε δρομολογηθεί από τον Μάρτιο, αλλά πήγε λίγο πίσω χρονικά. Η παραίτηση θα ανακοινωθεί επισήμως το Σάββατο.

Στις 20 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από πρόταση του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

