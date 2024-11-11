Δεκάδες είναι οι παραιτήσεις στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες, μετά το δραματικό συνέδριο του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραιτήσεις υποβάλλονται είτε ατομικά είτε ομαδικά, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να υπάρχει και κοινή επιστολή παραίτησης, την οποία συνυπογράφουν 64 άτομα.

Πριν από λίγη ώρα με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της ΚΟ Νίκο Παππά, ο Θάνος Μωραΐτης και η Θεοδώρα Τζάκρη ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από τις θέσεις του διευθυντή και της γραμματέως της ΚΟ αντίστοιχα.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, παραιτήθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και ο Γιάννης Σαρακιώτης.

Νωρίτερα, την παραίτησή του από τα καθήκοντά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής ο Γιώργος Γαβρήλος, παραμένοντας προς ώρας βουλευτής της Κουμουνδούρου.

«Συνάντησα τον πρόεδρο της ΚΟ και τον ενημέρωσα για την πρόθεσή μου να μη συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα μου από τη θέση ευθύνης που μου είχε ανατεθεί, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια μου για το λάθος που συντελέστηκε τους τελευταίους 2 μήνες στο κόμμα» δήλωσε ο βουλευτής, αφήνοντας αιχμές για το στρατόπεδο των «87».

Απαντώντας στο ερώτημα των κοινοβουλευτικών συντακτών αν θα παραδώσει την έδρα στο κόμμα σε περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθεί, απάντησε ότι «ο βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα. Όταν αυτό αλλάζει, οφείλει να κρατάει την έδρα».

Εκτός πάντως από τον Γιώργο Γαβρήλο, μέσα στην ημέρα αναμένεται να παραιτηθεί και η Γιώτα Πούλου από τη θέση της συντονίστριας του κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος, μένοντας για την ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ομαδικές αποχωρήσεις από Νομαρχιακές Επιτροπές

Την παραίτηση τους υποβάλουν μέλη των Νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα τους συντονιστές και αναπληρωτές συντονιστές. Η αρχή έγινε με τις τρεις μεγαλύτερες του λεκανοπεδίου. Πιο συγκεκριμένα στην Νομαρχιακή Ανατολικής Αττικής παραιτήθηκαν 18 απο τα 27 μέλη του οργάνου ενώ στην Ά Αθήνας 20 από τα 31 μέλη του οργάνου. Επισης παραιτήθηκαν 20 από τα 31 μέλη και από τη Νομαρχιακή της Δυτικής Αθήνας. Αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες μεμονωμένες παραιτήσεις στελεχών των συγκεκριμένων οργάνων που θέλησαν να αποχωρήσουν με ιδιωτικό κείμενο. Τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματίσει συνεδριάσεις κι άλλες Νομαρχιακές σε όλη τη χώρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Ως μέλη της ΝΕ Α’ Αθήνας που έχουμε εκλεγεί πρόσφατα από τη βάση των μελών του κόμματος διαφωνούμε κάθετα πολιτικά και ηθικά με τον κατήφορο που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά από την ανατροπή του νόμιμα εκλεγμένου από τη βάση προέδρου Στέφανου Κασσελάκη μέχρι και σήμερα με αποκορύφωμα το δήθεν έκτακτο συνέδριο από το οποίο αποκλείστηκαν εκατοντάδες εκλεγμένοι σύνεδροι χωρίς να κοινοποιηθεί στις ΝΕ και στις ΟΜ οποιαδήποτε απόφαση ή ενημέρωση με τα επίσημα αποτελέσματα και τους λόγους αποκλεισμού τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ταλαιπωρία που προκάλεσε το κόμμα σε εκατοντάδες νόμιμα εκλεγμένους συνέδρους από όλη την Ελλάδα οι οποίοι παρά το γεγονός ότι ταξίδεψαν πολλά χιλιόμετρα βρήκαν κλειστές πόρτες και όσοι δεν στοιβάχτηκαν στο οδόστρωμα της Ιεράς Οδού είδαν το συνέδριο παρωδία από κάποιες οθόνες σε παρακείμενες αίθουσες του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης.

Επειδή θεωρούμε ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν παραβιαστεί θεμελιώδεις διατάξεις του καταστατικού και το δικαίωμα των μελών στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν είναι πια το κόμμα των μελών της Αριστεράς και της προόδου για το οποίο δώσαμε αγώνες αφιερώνοντας εθελοντικά απεριόριστο χρόνο από τις ζωές μας.

Επειδή στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την Αριστερά και την Προοδευτική Παράταξη μέσα από την κοινωνία, τους χώρους δράσεις μας και το νέο προοδευτικό κίνημα που γεννιέται αυτές τις ώρες κινητοποιώντας ήδη εκατοντάδες χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Αθήνας καθώς και από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ζητούμε τη διαγραφή μας από τα μητρώα του κόμματος.

Αθήνα, 11.11. 2024

ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληρώτρια συντονίστρια)

ΒΡΕΤΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑ (μέλος συντονιστικού)

ΚΑΡΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΕΦΑΛΑ ΞΕΝΙΑ

ΚΡΕΤΣΗ ΜΑΙΡΗ

ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (μέλος συντονιστικού)

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΜΠΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (μέλος συντονιστικού, υπεύθυνος οργανωτικού)

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ

ΠΟΛΑΤΟΥ ΣΙΑ

ΣΥΡΙΒΛΗ ΑΝΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ (μέλος συντονιστικού)

ΤΖΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (μέλος συντονιστικού)

ΤΣΑΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (μέλος συντονιστικού)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (μέλος συντονιστικού)

Παραίτηση από ΝΕ Δυτικής Αθήνας - Αποχώρηση από το μόρφωμα ΣΥΡΙΖΑ

Περιστέρι, 11/11/2024

Εμείς που υπογράφουμε την παρούσα επιστολή δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε από την Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικης Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Τιμώντας τους εκατοντάδες συντρόφους -μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ της Δυτικής Αθήνας- που μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, υπηρετήσαμε τον θεσμικό ρόλο που μας ανατέθηκε, τηρώντας απαρέγκλιτα το καταστατικό του κόμματος και μένοντας αταλάντευτα πιστοί στις αξίες της Αριστεράς, στην οποία ανήκουμε όλη μας τη ζωή.

Ο καθένας μας απ' την πλευρά του, προσφέραμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας χωρίς εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες, τόσο στη μάχη των ευρωεκλογών όσο και στη παραγωγή πολιτικού λόγου, πάντα με σεβασμό στην αυτοτέλεια των οργανώσεων.

Απέναντι μας βρέθηκαν τόσο το κεντρικό "διοικητήριο" του κόμματος, μέλη της ΝΕ Δυτικής Αθήνας αλλά και μια "ομάδα κρούσης" από μέλη συντονιστικών ΟΜ τα οποία σε ορισμένες περιοχές αντί να ασχολούνται με την προβολή των θέσεων του κόμματος και την ουσιαστική επαφή με τα μέλη, στόχευσαν στην ρευστοποίηση του κόμματος "από τα κάτω". Η διάλυση των οργανώσεων, η παντελής απουσία γενικών συνελεύσεων, η μη λειτουργία των εκλεγμένων συντονιστικών, οι προσωπικές αήθεις επιθέσεις, η δολοφονία χαρακτήρων συντρόφων, η νόθευση των αποτελεσμάτων στις προκριματικές των ευρωεκλογών υπήρξαν πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό.

Υπήρξαμε το πρώτο όργανο εναντίον του οποίου έγιναν καταγγελίες και μας έγινε «σύσταση» από την επιτροπή δεοντολογίας γιατί αντισταθήκαμε σθεναρά σε αντικαταστατικές δράσεις, λαμβάνοντας αποφάσεις που έβαζαν φρένο σε φραξιονιστικές πρακτικές.

Με τις αποφάσεις που λάβαμε, ήδη από τις 7/9, καταγγείλαμε τις αντικαταστατικές και αντιδημοκρατικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και προειδοποιήσαμε για τον σκοτεινό κατήφορο στον οποίο οδηγούνταν το κόμμα. Δυστυχώς οι πολιτικές μας προβλέψεις για τις εξελιξεις αποδείχτηκαν πολύ πιο ακριβείς απ' ότι είχαμε και οι ίδιοι φανταστεί.

Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα γίναμε αποδέκτες μιας «ύποπτης» αντιμετώπισης και από την εκλεγμένη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Δυτική Αθήνα Ρένα Δούρου που έλαμψε δια της απουσίας της καθώς δεν μας "τίμησε" ούτε μια φορά με την παρουσία της στο όργανο, αναμένοντας στη γωνία να πέσουμε σαν "ώριμο φρούτο" για να αναλάβουν τη ΝΕ τα μέλη της αρεσκείας της. Της επιρρίπτουμε την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πήρε θέση για την κατρακύλα του κόμματος το τελευταίο δίμηνο καθως και για την ανοχή που έδειξε στην καταστρατήγηση του καταστατικού και τη κατάλυση της δημοκρατίας στο κόμμα. Δυστυχώς για εκείνη οι ψηφοφόροι έχουν και κρίση και μνήμη.

Για την στάση μας αυτή , καθώς και για την "ατυχία" να ανήκει σε μία από της οργανώσεις μας ο Στέφανος Κασσελάκης - Stefanos Kasselakis, τιμωρήθηκαμε από την ΚΟΕΣ και το οργανωτικό γραφείο με αποκλεισμό από την συμμετοχή στο συνέδριο-παρωδία όλων των συνέδρων της Δυτικής Αθήνας, είτε με την "εξαφάνιση" πέντε οργανώσεων από τις λίστες των συνέδρων είτε με "ψευτοκαρτελάκια" χωρίς δικαίωμα ψήφου για τους σύνεδρους των υπολοίπων δέκα οργανώσεων.

Δεν έχουμε καμία δουλειά στο αντιδημοκρατικό μόρφωμα που μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η αυτοαποκαλούμενη "πλειοψηφία". Οι αριστερές μας αρχές και ηθικές αξίες διώκονται από τον μικρό τοξικό ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε από το μεγάλο όραμα.

Αποχωρούμε με το κεφάλι ψηλά, με την συνείδηση καθαρή και με αταλάντευτη πίστη στην αριστερά της διαφάνειας και της συμπερίληψης.

Η ιστορία και η λαϊκή βούληση θα μας κρίνει. Έχουμε δημοκρατία και είναι πραγματικά λυπηρό που σε κάποιους αυτό δεν αρέσει.

Ομαδικη αποχώρηση 129 μελών της οργάνωσης Κερατσινίου ΣΥΡΙΖΑ

Από ΟΜ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΎ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Εμείς που υπογράφουμε παρακάτω είμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ως σήμερα και βλέπουμε με λύπη το κόμμα που στηρίξαμε να μεταμορφώνεται σε κάτι αποκρουστικό που μάς αναγκάζει να αποχωρήσουμε.

Οι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο τελευταίο Συνέδριο όπου αγνοήθηκε προκλητικά η θέληση των μελών ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Άλλοι ψηφίστηκαν από τα μέλη για σύνεδροι κι άλλοι βρέθηκαν με διαπιστεύσεις στον χώρο ενώ οι εκλεγμένοι κλείστηκαν έξω από τις πόρτες του μπουζουκάδικου που είχε επιλεγεί σαν χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου. Πρόκειται για φαινόμενα που μόνο επί χούντας τα είχαμε ξαναδεί και που δεν συνέβησαν ποτέ άλλοτε και πουθενά σε κανένα κόμμα πλην ίσως ακραίων μορφωμάτων.

Αποχωρώντας από αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει καταντήσει, δεν θα μείνουμε αδιάφοροι για την χώρα, την δημοκρατία και τις κοινωνικές εξελίξεις. Η ελπίδα γεννιέται μέσα από την τέφρα και σε αυτήν προσβλέπουμε για να βρει η Ελλάδα λύτρωση από το αδιέξοδο στο οποίο την έχει φέρει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και μια αναποτελεσματική αντιπολίτευση.

Η ελπίδα αυτή είναι το λαϊκό κίνημα που συσπειρώνεται μέρα με την μέρα γύρω από τον Στέφανο Κασσελάκη και δίνει μια προοπτική στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική ελπίδα για να αλλάξει η χώρα, να κρατήσει τα παιδιά της εδώ και να ανατρέψει τον κατήφορο στον οποίο έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια.

Αποχωρούμε λοιπόν με απογοήτευση για την στυγνή κομματική γραφειοκρατία που έφτασε στο έσχατο στάδιο του εξευτελισμού για να διατηρήσει καρέκλες, οφίτσια και μισθούς και με ελπίδα για το νέο που γεννιέται.



1. ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

2. ΑΒΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

3. ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

4. ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

5. ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

6. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

6. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

9. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

10. ΑΝΤΑΡΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

12. ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

13. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

14. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

15. ΒΑΝΕΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

16. ΒΕΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

17. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

18. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

19. ΒΡΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

20. ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

21. ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

22. ΓΕΩΡΓΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

23. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

24. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

25. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

26. ΔΕΒΕΖΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

27. ΔΕΒΕΖΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

28. ΔΕΜΕΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

29. ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

30. ΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

31. ΔΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

32. ΔΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

34. ΖΑΠΑΛΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

35. ΖΑΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

36. ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

38. ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

39. ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΥ ΔΑΦΝΗ

40. ΚΑΛΑΓΚΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

41. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

42. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

43. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ

44. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

45. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

46. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

47. ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

48. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

49. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

50. ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

51. ΚΟΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

52. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

53. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

54. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

55. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

56. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

57. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

58. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

59. ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

60. ΛΙΒΙΔΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

61. ΛΙΒΙΔΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

62. ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

63. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

64. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

65. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

66. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

67. ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

68. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

69. ΜΑΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ

70. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

71. ΜΕΛΛΕ ΜΥΡΣΙΝΗ

72. ΜΕΛΛΕΣ ΚΩΣΤΑΣ

73. ΜΕΛΧΕΡ ΓΙΩΡΓΟΣ

74. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

75. ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

76. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

77. ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

78. ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

79. ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

80. ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

81. ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

82. ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

83. ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

84. ΜΠΟΥΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

85. ΝΤΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

86. ΝΤΑΒΡΗ ΑΝΝΑ

87. ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

88. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

89. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

90. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

91. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

92. ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

93. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

94. ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

95. ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

96. ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

97. ΡΑΜΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

98. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

99. ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

100. ΣΚΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

101. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

102. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

103. ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

104. ΤΡΕΧΑ ΣΟΦΙΑ

105. ΤΡΕΧΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

106. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

107. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

108. ΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

109. ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

110. ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΟΣ)

111. ΤΣΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

112. ΤΣΟΥΡΑΠΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

113. ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ ΦΩΤΗΣ

114. ΦΑΤΣΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

115. ΦΛΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

116. ΦΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ

117. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

118. ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ

119. ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

120. ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

121. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ

122. ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

123. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

124. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

125. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

126. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

127. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

128. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

129. ΨΙΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούμε για την άμεση διαγραφή μας από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς και της διαγραφής του συνόλου των προσωπικών μας στοιχείων και δεδομένων με ταυτόχρονα απαγόρευση χρήσης αυτών.



