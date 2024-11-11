Η βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου έστειλε από χθες το απόγευμα στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα την εξής δήλωση:

«Η ανεξαρτητοποίησή μου είναι το ελάχιστο αναγκαίο μέτρο που μπορεί να ληφθεί προς αποκατάσταση της βλάβης των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που υπέστησαν χιλιάδες νομίμως εκλεγμένοι σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Έκτακτο Συνέδριο βίας και νοθείας την Παρασκευή 8/11/2024.

Εάν τα όργανα του κόμματος αποφάσισαν να αγνοούν επιδεικτικά με απάνθρωπο κυνισμό δεκάδες χιλιάδες, οργανωμένα μέλη και εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και ψηφοφόρους προσβάλλοντας την προσωπικότητα, την ιστορία και τους αγώνες του καθενός ξεχωριστά, στερώντας τους, προδήλως, τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, αυτό είναι μια επιλογή την οποία η συνείδησή μου δεν μπορεί να την αντέξει.

Θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Από τον κόσμο και για τον κόσμο, όπως πάντα.

Με τους συνοδοιπόρους, με τους καθημερινούς αγωνιστές, ο καθένας με τον τρόπο και στο μέτρο που μπορεί, θα δημιουργήσουμε μαζί από την αρχή τις υγιείς προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον».

Πηγή: skai.gr

