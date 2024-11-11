Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του επεισοδιακού έκτακτου συνεδρίου το Σαββατοκύριακο και τις σκηνές που διαδραματίστηκαν, η Κουμουνδούρου εξηγεί τι ακριβώς έγινε στο συνέδριο, «για να καταρριφθούν τα ασύστολα ψεύδη για δήθεν αντιδημοκρατικό αποκλεισμό συνέδρων».

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναφέρει:

«Για ΠΡΩΤΗ φορά, Επιτροπή Νομιμοποίησης Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δέχθηκε καταιγισμό καταγγελιών πριν την εκλογική διαδικασία, αλλά και στη συνέχεια τόσων ενστάσεων σε σχέση με τις εκλογικές διαδικασίες, τον τρόπο που διενεργήθηκαν και τον αποκλεισμό τους από αυτές.

Ενδεικτικά παραθέτουμε έντεκα (11) χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρατυπιών που επιχειρήθηκαν κατά κόρον στις εκλογές συνέδρων σε Οργανώσεις Μελών (ΟΜ), από τις δεκάδες που έλαβε η Επιτροπή Νομιμοποίησης συνέδρων.

1. Η Επιτροπή έλαβε πρακτικό εκλογών από περιοχή που δεν έγιναν εκλογές, με διαπιστωμένα πλαστές υπογραφές των μελών της εφορευτικής, που δεν γνώριζαν ότι είχε διεξαχθεί η διαδικασία.

2. Παραπλάνηση του εκλογικού σώματος: Ενημερώθηκαν γραπτώς μέλη ΟΜ ότι δεν θα γίνουν εκλογές σε συγκεκριμένες περιοχές. Παρά ταύτα η επιτροπή έλαβε πρακτικά εκλογών.

3. Σε πολλές ΟΜ ψήφισαν άτομα εκτός εκλογικού καταλόγου, που δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ποσοστό πάνω από 10% (πιθανόν να είχαν γραφτεί στην πλατφόρμα Κασσελάκη).

4. Σε ΟΜ αποκλείστηκαν υποψήφιοι σύνεδροι που εγκαίρως, εγκύρως και γραπτώς κατέθεσαν τις υποψηφιότητες τους, αλλά τελικά δεν συμπεριελήφθησαν στα ψηφοδέλτια.

5. Σε ΟΜ, χωρίς να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις και να δοθεί δυνατότητα να κατατεθούν υποψηφιότητες, διορίστηκαν εφορευτικές επιτροπές και συντάχθηκαν τα ψηφοδέλτια μεταξύ ημετέρων.

6. Απαγόρευσαν σε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παρακολουθήσουν τη διαδικασία καταμέτρησης σε Οργανώσεις που έλεγχαν την εφορευτική επιτροπή, παρά τα όσα όριζαν οι εγκύκλιοι.

7. Σε ΟΜ χωρίς εφορευτική επιτροπή, με παρουσία μόνο του συντονιστή διαπιστωμένα μέχρι αργά το μεσημέρι είχαν ψηφίσει μόλις 4 μέλη. Στον λίγο χρόνο που απέμενε μέχρι το κλείσιμο της κάλπης φέρονται να προσήλθαν να ψηφίσουν περισσότερα από 100 μέλη, ποσοστό άνω του 50%, ενώ σε έλεγχο που έγινε στον κατάλογο των ψηφισάντων μεγάλος αριθμός είτε δεν ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είτε ανήκαν σε άλλες ΟΜ.

8. Καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου υπήρξε αλφαβητικός κατάλογος ψηφισάντων, δηλαδή εμφανίζονται οι ψηφοφόροι να προσήλθαν για να ψηφίσουν με απόλυτη αλφαβητική σειρά, πράγμα αδύνατο να συμβεί και, επιπλέον, χωρίς υπογραφές και χωρίς καταβολή του αντιτίμου.

9. Εστάλησαν πρακτικά στα οποία Εκλεγμένοι Σύνεδροι ΔΕΝ είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και επιπλέον συμμετείχαν στην ψηφοφορία άτομα που ΔΕΝ ήταν μέλη του κόμματος (σε ποσοστά που άγγιξαν το 20%).

10. Πραγματοποιήθηκαν εκλογές σε χώρους που είτε δεν ανακοινώθηκαν, είτε διενεργήθηκαν σε ιδιωτικούς χώρους παρά τις υποδείξεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και των Νομαρχιακών Επιτροπών να γίνουν εκλογές στα γραφεία του κόμματος ή σε δημόσιους χώρους που ήταν διαπιστωμένα διαθέσιμοι.

11. Συνδυαστικές περιπτώσεις των ανωτέρω: Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μεγάλη Οργάνωση Μελών της Αθήνας, ΔΕΝ συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο υποψηφιότητα συνέδρου παρά την έγκυρη, γραπτή δήλωση υποψηφιότητας. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής ΔΕΝ ήταν μέλος της συγκεκριμένης Οργάνωσης. Από τους 5 εκλεγμένους συνέδρους οι 3 ΔΕΝ ήταν μέλη της ΟΜ και οι άλλοι 2 ΔΕΝ ήταν ΟΥΤΕ μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Τέλος, στην ίδια ΟΜ στη λίστα των ψηφισάντων βρέθηκαν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ΜΗ μέλη του κόμματος σε ποσοστό άνω του 10%.

Δυστυχώς υπήρξαν και μεμονωμένες περιπτώσεις προπηλακισμού συντρόφων και συντροφισσών σε σημείο άσκησης βίας προς μέλη του κόμματος όταν προσήλθαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα».

