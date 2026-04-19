Απάντηση στις φήμες που κυκλοφορούν και τον παρουσιάζουν να μην διαθέτει πανεπιστημιακό δίπλωμα δίνει με ανάρτησή του στα social media βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις φήμες περί μη ύπαρξης πτυχίου και αναφέρει ότι διαθέτει πανεπιστημιακό δίπλωμα Ανθρωπιστικών Σπουδών από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας, καθώς και δίπλωμα ΜΜΕ και Δημοσιογραφίας από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μαρκόπουλου:

«Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου

Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

- Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

- Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.

Βουλευτής Β Πειραιώς - Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέα Δημοκρατία».



Πηγή: skai.gr

