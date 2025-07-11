Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη στάση που τήρησε στη Βουλή κατά την ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή εξέτασης αιτημάτων χορήγησης ασύλου σε μετανάστες.

«Σήμερα στη Βουλή ψηφίσθηκε μία σημαντική και απολύτως αναγκαία τροπολογία για την προσωρινή αναστολή των αιτήσεων χορήγησης ασύλου για όσους φτάνουν δια θαλάσσης από τη Βόρεια Αφρική, με σκοπό την προστασία της χώρας μας από την αύξηση των παράτυπων αφίξεων», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Μαρινάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε, για ακόμα μία φορά, να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο, ψηφίζοντας "παρών". Ταυτόχρονα, έδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση καθώς ψήφισε και υπέρ της "αντισυνταγματικότητας" της συγκεκριμένης τροπολογίας, συμπλέοντας με την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας».

«Εάν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η διάταξη είναι αντισυνταγματική, τότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει το "παρών" που επέλεξε για την τροπολογία. Το απόλυτο βέρτιγκo», προσθέτει.

«Όπως και να έχει, η ιστορία έγραψε ξανά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, μπροστά σε μία ακόμα μεγάλη κρίση για τον τόπο, δεν πήρε σαφή θέση, ούτε παρουσίασε κάποια ουσιαστική αντιπρόταση. Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζοντας στη Βουλή παρών, έδειξε ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας παραμένει μονίμως απόν»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.