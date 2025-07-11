«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τη χώρα, δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο για τη βιώσιμη προοπτική της Ελλάδας, της κοινωνίας και του έθνους, από μια ισχυρή ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία. Μόνο μια τέτοια οικονομία μπορεί να κρατήσει εδώ τις νέες γενιές των Ελλήνων», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την Πολιτική Ποιότητας, την κατάρτιση υπαλλήλων στις δημόσιες συμβάσεις, τον εκσυγχρονισμό της μεταποίησης στην Αττική και την υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων.

Έκανε έτσι την αντίστιξη της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και της στάσης που έχει επιλέξει η αντιπολίτευση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στη διεθνή αβεβαιότητα και τις μεγάλες αναταράξεις στο παγκόσμιο σύστημα, επισήμανε ότι «απαιτείται εθνική στρατηγική για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ελλήνων και του Ελληνισμού» και προσέθεσε: «Μόνο μια τέτοια οικονομία μπορεί να παράγει χρήματα που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε όσο και όπως πρέπει εξοπλισμένοι, για να αντιμετωπίσουμε σοβαρούς εθνικούς κινδύνους. Μόνο μια τέτοια παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, μπορεί να συμβάλλει στη σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος όλων των Ελλήνων. Και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων που το έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη».

«Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ένα άλμα παραγωγικότητας, εάν θέλει να έχει βιώσιμη προοπτική. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να εισάγουμε πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Επισήμανε ότι το σήμα Made in Greece «πρέπει να αποτελέσει αληθινό σύμβολο ποιότητας και αξιοπιστίας προϊόντων και υπηρεσιών και ταυτόχρονα ένα μεγάλο άλμα για την ασφάλεια των πολιτών και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας».

Στη συνέχεια αναρωτήθηκε για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν στηρίζει αυτή την πολιτική και τι ακριβώς έχει να αντιπαραθέσει ως αντιπρόταση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Αττική και το μητρώο ανελκυστήρων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε και για τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2004 και 2011 και δεν ολοκληρώθηκαν, τονίζοντας πως «αυτό είναι παράνομο και αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στα κρατικά ταμεία, στους Έλληνες φορολογουμένους εντόκως. Τα σχέδια αυτά αυτοδικαίως απεντάσσονται, όλα τα στοιχεία θα δοθούν στην ΑΑΔΕ και εκείνη θα πράξει τα δέοντα». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «δεν ακούστηκε λέξη γι’ αυτό από την αντιπολίτευση. Η διαφάνεια για εσάς δεν είναι στρατηγική επιλογή, είναι λέξεις που χρησιμοποιείτε με ψέματα και συκοφαντίες. Δεν έχετε καμία εγγύηση αξιοπιστίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η ΝΔ έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, γιατί είναι κόμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, την ακούει, διορθώνει τις αδυναμίες της.

«Είμαστε το κόμμα του μέτρου και της λογικής που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ορισμένοι θέλουν να μας βγάλουν από αυτή την τροχιά, θέλουν να φέρουν διχαστικό κλίμα, προκλήσεις, επιδίδονται σε ένα κυνήγι μαγισσών για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους» υπογράμμισε. «Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τις πολεμικές κραυγές, τις τεχνικές όξυνσης και του τεχνητού διχασμού, τον φθηνό λαϊκισμό και τη δημαγωγία που ορισμένοι έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή μεταρρυθμιστική παράταξη ευθύνης που έχει σηματοδοτήσει τις σημαντικότερες στιγμές στα χρόνια της Μεταπολίτευσης» σημείωσε.

Τέλος, για το μεταναστευτικό είπε: «Η Ελλάδα έχει την ευθύνη να προασπίζει την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Είμαι υπερήφανος για ό,τι έκανα για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, είμαι υπερήφανος για τις δυνάμεις ασφαλείας της πατρίδας μας. Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι πρέπει να προασπίζουμε τα σύνορά μας σε στεριά και θάλασσα; Στην Ελλάδα μπορείς να μπαίνεις μόνο νομίμως, όπως συμβαίνει σε όλες τις σοβαρές χώρες, και όχι όπως θα αποφασίσουν εγκληματίες διακινητές δυστυχισμένων ανθρώπων που τους φέρνουν με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. Η Ελλάδα, είτε αρέσει είτε όχι, με αυτή την Κυβέρνηση θα είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο κράτος, που με πράξεις και ευθύνη διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια όλων των Ελλήνων πολιτών».

