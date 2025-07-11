Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε σφοδρή σύγκρουση εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας στην τροπολογία που «παγώνει» την εξέταση των αιτήσεων ασύλου για 3 μήνες, όσων έρχονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

«Από τα 507 άτομα τα οποία εισήλθαν, είναι αυτά που ήταν στο Λαύριο μιλάμε για 495 άντρες και 16 γυναίκες. Τέλος το παραμύθι με τις μωρομάνες, εδώ έχουμε παρουσία 18-30 ετών ανθρώπων οι οποίοι και βάσει των προφίλ τους που είναι στη συντριπτική από την Αίγυπτο, δεν δικαιούνται και καμίας προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι και έχουμε σύνορα και έχουμε επικράτεια και θα την προστατεύσουμε», ξεκαθάρισε ο Θάνος Πλεύρης, περιγράφοντας το προφίλ των μεταναστών που φτάνουν στις ακτές της Κρήτης, τονίζοντας πως πρόκειται για «μία απολύτως σταθμισμένη ρύθμιση. Η Κομισιόν έκανε δήλωση που σέβεται αυτό που δεν σέβεστε εσείς, ότι η χώρα βρίσκεται σε έκτακτες συνθήκες»

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για διγλωσσία, καθώς στηρίζει την ένσταση αντισυνταγματικότητας, δηλώνει «παρών» στην τροπολογία. «Πραγματικά από το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάστηκα γιατί σήμερα κάνει το εξής καταπληκτικό. Στηρίζει την ένσταση και ψηφίζει «παρών» στο άρθρο. Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι αντισυνταγματική. Τότε γιατί δεν την καταψηφίζετε;», αναρωτήθηκε ο κ. Πλεύρης κάνοντας αναφορά σε όσα είπε χθες από το βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

«Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης; κάντε γρήγορα εξέταση ασύλου να την απορρίψετε και να φύγουν. (…) Αυτό που προτείνετε στην ουσία τους παρέχει τη δυνατότητα να διακινούνται ελεύθεροι στην Ελλάδα για τουλάχιστον 6 μήνες. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιγράφει απλή καταγραφή, αίτηση ασύλου και ελεύθερη διακίνηση εντός της Ελλάδας. Εμείς τι λέμε: κάνουμε αναστολή της κατάθεσης αίτησης ασύλου και ενεργοποίηση της άμεσης επιστροφής. Όμως δεν είναι εύκολη διαδικασία οι επιστροφές. Ωστόσο, εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε σήμα προς όσους περιμένουν στη Λιβύη “ελάτε στην Κρήτη να σας φιλοξενήσουμε στις δομές μας, να κάνετε αίτηση ασύλου και μετά να κάνετε βόλτες στην Ελλάδα».

Μάλιστα κλιμακώνοντας την επίθεση προς την αντιπολίτευση επισήμανε: «Αυτό θέλετε. Να κυκλοφορούν ελεύθεροι στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Κυψέλη και την Ομόνοια; Αυτή είναι η πρότασής σας. Όποιος μπαίνει εδώ πέρα απλή καταγραφή, αίτηση ασύλου και ελεύθερος στην ελληνική επικράτεια. Αυτό λέτε στην εθνική αντιπροσωπεία. Να το πείτε, στις τοπικές κοινωνίες. Ότι θέλετε σε μια διαδικασία που προσέρχεται τόσος κόσμος, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερα». Ο Υπουργός έστρεψε τα βέλη του και προς την Κουμουνδούρου, θυμίζοντας τους την κατάσταση που επικρατούσε στη Μόρια: «Η Αριστερά μας λέει όποιος έρχεται πρέπει να τον καταγράφεις και να του δίνεις άσυλο. Περιμένουν απέναντι 3 εκατομμύρια. Άρα να τα δεχτούμε;»

Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας

Νωρίτερα, το σώμα είχε απορρίψει την πρόταση αντισυνταγματικότητας, με την πλειοψηφία να την καταψηφίζει, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά υπερψήφισαν.

«Εκτός από το ότι είναι μια τρύπα στο νερό, είναι προφανές ότι εξυπηρετείτε και μια επικοινωνιακή ανάγκη που η ΝΔ χρησιμοποιεί ανά περιόδους. Είναι η ακροδεξιά η οποία χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε μία ατζέντα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αναστολή ασύλου σημαίνει καθυστέρηση επιστροφών. Θα οδηγήσει σε εγκλωβισμό χωρίς δυνατότητα άμεσης επιστροφής», τόνισε από Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για ντροπιαστική τροπολογία.

«Φτάσαμε μετά από χρόνια να ακούσουμε αυτά τα ντροπιαστικά που είπε ο κ. Πλεύρης στην ομιλία του που στερούνται νομιμότητας και αποτελούν θεσμικό ρατσισμό», τόνισε ο Γ. Ψυχογιός με την κα Μανωλάκου από το ΚΚΕ να χαρακτηρίζει τη ρύθμιση «σκληρή, άγρια, απάνθρωπη και ρατσιστική». «Πρόκειται για προβληματική, ακροδεξιά ρατσιστική επιλογή» τόνισε από τη Νέα Αριστερά η Πέτη Πέρκα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για μία «αντισυνταγματική, ρατσιστική και απάνθρωπη ρύθμιση» καλώντας τους βουλευτές να την απορρίψουν.

