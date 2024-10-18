Μαρινάκης: Θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους τις πτυχές των fake news

Για την ταχύτητα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ημερίδα με θέμα την παραπληροφόρηση.

Μιλώντας με συγκεκριμένα παραδείγματα, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε τι συνέβη όταν ρωτήθηκε, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, μετά τη συναυλία για την τραγωδία στα Τέμπη, με εκείνον να απαντάει ότι: «κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών, έχουν δικαίωμα να αντιδρούν όπως εκείνοι πιστεύουν», ενώ ο ίδιος λίγο μετά δεχόταν επίθεση από μια άγνωστη κοπέλα, μέσω της σελίδας του, λέγοντάς του ότι είναι ντροπή να προσβάλλει τους ανθρώπους που πήγαν σε μια συναυλία για τα Τέμπη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στάθηκε και σε μια ακόμη αναφορά, ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, ότι ο κ. Μαρινάκης του είχε πει ότι: «αυτοί που διοργάνωσαν τη συναυλία για τα Τέμπη ξεπλένουν τη Χαμάς και εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο». Ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας για τη διοργάνωση της συναυλίας για την τραγωδία στα Τέμπη πως «οι διοργανωτές είναι συγγενείς που βίωσαν τον απόλυτο πόνο», πρόσθεσε προς επίρρωση των παραπάνω πως πριν από μια εβδομάδα, μια άλλη δημοσιογράφος σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι είχε πει ακριβώς το ίδιο, ότι: «ευτυχώς που δεν ζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί θα τον κατηγορούσαν επειδή κρατούσε τη σημαία της Παλαιστίνης, ότι ξεπλένει τη Χαμάς. Άρα είναι ντροπή στο όνομα αυτής της οργής, αυτής της λύπης, αυτής της απόλυτης δυστυχίας κάποιοι να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο, όχι αυτοί που κρατάνε μια σημαία, κάποιοι άλλοι με τη ρητορική τους να ξεπλένουν τη Χαμάς και στη συνέχεια αναφέρθηκα και στην τραγωδία την οποία βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί και στην Παλαιστίνη αλλά και στο Ισραήλ».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Μαρινάκη:

«Σας συγχαίρω για άλλη μια πρωτοβουλία. Θέλω να συγχαρώ επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που κοσμούν με την παρουσία τους το ΕΣΡ και μάλιστα έχω την τύχη, την τιμή ως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα τύπου και ενημέρωσης να συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη διοίκηση του ΕΣΡ και βέβαια με την αγαπητή μας Πρόεδρο και ως νομικός είναι για μένα ακόμα μεγαλύτερη τιμή.

Βλέποντας αυτή την ξεχωριστή εικόνα τόσα νέα παιδιά, τόσους νέους ανθρώπους στην αίθουσα δεν θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά επειδή είναι ίσως το θέμα το οποίο και εξ αντικειμένου και εκ της ιδιότητάς μου και της πολιτικής, μετά την τιμητική επιλογή του Πρωθυπουργού να έχω τα καθήκοντα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αλλά και του Υφυπουργού για τον Τύπο, αλλά και της δικηγορικής μου ιδιότητας, θέλω να σας πω δύο λόγια.

Γιατί απευθύνομαι σε μια γενιά η οποία ίσως είναι αυτή που θα κληθεί τα επόμενα χρόνια να σπουδάσει, να εργαστεί, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής με απόλυτα εγκαθιδρυμένη αυτή τη νέα πραγματικότητα της παραπληροφόρησης την οποία εμείς όσο μεγαλώναμε αρχίσαμε να τη βλέπουμε να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πλέον έχει αναπτυχθεί, είναι εδώ, έχει έρθει για να μείνει και είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες είτε έχουμε κάποιο λόγο εξ επαγγέλματος, είτε από μια ενασχόληση με τα κοινά, είτε, κυρίως, αν ασχοληθεί κάποιος με τη δημοσιογραφία, να την αντιμετωπίσουμε.

Και θα σας μιλήσω με ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω τα παραδείγματα είναι πολύ πιο δυνατά από τις πολύωρες αναλύσεις. Πριν από λίγες μέρες δέχτηκα ένα μήνυμα στη σελίδα μου όπου μια νέα κοπέλα, χωρίς να με γνωρίζει, μου έκανε μια επίθεση ότι είναι «ντροπή μου να προσβάλλω τους ανθρώπους που πήγαν σε μια συναυλία για τα Τέμπη» και ότι «εμείς δεν είμαστε έμποροι, δεν εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο και έχουμε δικαίωμα να πάμε σε μια συναυλία». Πριν από λίγη ώρα, βλέποντας την αποδελτίωση που με αφορά, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό είπε ότι εγώ είπα: «αυτοί που διοργάνωσαν τη συναυλία για τα Τέμπη ξεπλένουν τη Χαμάς και εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο».

Παρένθεση, οι διοργανωτές είναι συγγενείς που βίωσαν τον απόλυτο πόνο. Πριν από μια εβδομάδα, μια άλλη δημοσιογράφος σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι είπε ακριβώς το ίδιο, ότι: «ευτυχώς που δεν ζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί θα τον κατηγορούσαν επειδή κρατούσε τη σημαία της Παλαιστίνης, ότι ξεπλένει τη Χαμάς».

Προφανώς, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί έτσι όπως το παρουσιάζουν. Εγώ είχα πει σε μια ερώτηση που δέχτηκα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, μετά τη συναυλία για την τραγωδία στα Τέμπη, το δυστύχημα των Τεμπών, ότι: «κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών, έχουν δικαίωμα να αντιδρούν όπως εκείνοι πιστεύουν».

Άρα είναι ντροπή στο όνομα αυτής της οργής, αυτής της λύπης, αυτής της απόλυτης δυστυχίας κάποιοι να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο, όχι αυτοί που κρατάνε μια σημαία, κάποιοι άλλοι με τη ρητορική τους να ξεπλένουν τη Χαμάς και στη συνέχεια αναφέρθηκα και στην τραγωδία την οποία βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί και στην Παλαιστίνη αλλά και στο Ισραήλ.

Ήρθαν οι «χρήσιμοι», οι «ωφέλιμοι» εντός εισαγωγικών, κάθε άλλο παρά ωφέλιμοι είναι, οι επισπεύδοντες, να δημιουργήσουν το κλίμα του διχασμού.

Και ξέρετε, το ψέμα ταξιδεύει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με ένα βίντεο στο Tik Tok κάποιων λίγων δευτερολέπτων.

Η αλήθεια θέλει χρόνο, γιατί η αλήθεια απαιτεί επιχειρήματα, πειθώ και ειδικά όταν είναι ένα φορτισμένο θέμα, πολύ φορτισμένο θέμα, που έχει να κάνει με τον θάνατο νέων παιδιών, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε αποδεχτεί ότι αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η δουλειά μας, να απαντάμε.

Να απαντάμε σε επιθέσεις, να απαντάμε ακόμα και πολλές φορές σε συκοφαντίες. Όμως όλα αυτά, για να μπορέσουν να γίνουν σωστά, πρέπει να στηρίζουμε τα μέσα, τους θεσμούς, θεσμούς όπως το Εθνικό Συμβούλιο ΡαδιοΤηλεόρασης και να βάζουμε και όρια. Δεν έχουμε προφανώς καμία δυνατότητα να βάζουμε όρια στην κριτική, δεν έχουμε καμία δυνατότητα, το αντίθετο, έχουμε υποχρέωση να τη θωρακίζουμε, να βάζουμε όρια στην άποψη, στα σχόλια, ακόμα και αν είναι πολύ επιθετικά.

Έχουμε όμως υποχρέωση, Πολιτεία, δημοσιογράφοι, θεσμοί, να σταθούμε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αλλοιώνουν την πραγματικότητα ή δημιουργούν από το μηδέν ψέματα για να καλλιεργήσουν ένα κλίμα τοξικότητας στην κοινωνία. Απευθύνομαι, λοιπόν, σε μία, ίσως και δύο γενιές μικρότερες από μένα αν και συνήθως σε αυτές τις εκδηλώσεις είχα συνηθίσει να είμαι από τους νεότερους.

Να σας πω ότι η χώρα μας έχασε περίπου 15 χρόνια με το να τσακώνεται. Έχασε περίπου 15 χρόνια με το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για το αν είναι ή όχι προδότης ή γερμανοτσολιάς. Φτάσαμε στο σημείο να ψάχνουμε να βρούμε σε ποια χώρα θα πάμε, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να δουλέψουμε στη δική μας τη χώρα.

Έχουμε υποχρέωση, λοιπόν, να επιστρέψουμε στην εποχή όπου απλά θα διαφωνούμε και ταυτόχρονα, όπως είχε πει, και θα παραφράσω λίγο τη φράση του αείμνηστου του Παύλου Μπακογιάννη, θα συνυπάρχουμε.

Και επειδή υπάρχουν και πτυχές των fake news και της παραπληροφόρησης μέσω των σύγχρονων μορφών που δεν είναι απλά επικίνδυνες πολιτικά, είναι επικίνδυνες εθνικά, εκεί να είστε σίγουροι ότι η Κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός, όπως είδατε και στις χθεσινές του δηλώσεις, θα σταθούμε όχι απλά απέναντι, θα τις πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιεί τις δικές του πρακτικές και τις δικές του τακτικές, είτε είναι μια εφημερίδα, είτε είναι ένα μέσο, είτε είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, με το να δημιουργεί πρόβλημα στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, της Ελλάδας, της Κύπρου μας και όλων όσων για πενήντα χρόνια πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις προασπίστηκαν, χωρίς ποτέ καμία, μηδεμίας εξαιρουμένης, να κάνει πίσω.

Μακάρι να βλέπουμε πολλές τέτοιες αίθουσες, με τέτοια σύνθεση κοινού, που άνθρωποι με απόλυτη εμπειρία, όπως η κυρία Πρόεδρος, όπως ο κύριος Πολίτης και όλες και όλοι οι υπόλοιποι που βλέπω εδώ, να συνυπάρχουν με το μέλλον και την ελπίδα αυτού του τόπου, τις νεότερες γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.