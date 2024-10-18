Τη σημασία της διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, στο πλαίσιο του 5oυ Olympia Forum, που πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την αφθονία του νερού στη Δυτική Ελλάδα, η διαχείρισή του παραμένει πρόκληση.

Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος που σχετίζεται με την αφαλάτωση και τη μεταφορά νερού, επισημαίνοντας ότι με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, οι τιμές του νερού θα είναι σημαντικά χαμηλότερες στο μέλλον. Επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη συνδυασμού των ενεργειακών και υδρολογικών συστημάτων για αποτελεσματικότερη διαχείριση.

«Στο μέλλον θα έχουμε πολλές χώρες που οι τιμές ενέργειας θα είναι μηδενικές ή αρνητικές. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείς να συνδυάσεις τα δύο συστήματα -το ενεργειακό και το υδρολογικό- από κοινού για τις επόμενες δεκαετίες, να λαμβάνεις υπόψη δηλαδή αυτές τις περιόδους που μπορεί να είναι και ολόκληρα χρόνια με πολύ χαμηλές τιμές και σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ χαμηλότερες από τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία στοχεύει σε μηδενικό άνθρακα έως το 2035, ανακοινώνοντας μέτρα για την αποχέτευση και την επεξεργασία των λυμάτων. Παρουσίασε, επίσης, εναλλακτικές λύσεις, όπως η ανακύκλωση του νερού, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες για πόσιμο νερό, ενώ αναφέρθηκε σε έργα για την προμήθεια νερού άρδευσης και βιομηχανικής χρήσης στην Αττική.

«Ετοιμάζουμε ένα τέτοιο έργο, βγαίνει η πρόσκληση για την μελέτη που αφορά την βιομηχανική ζώνη που είναι στα παράλια της Αττικής για να δώσουμε νερό αρδευτικής και βιομηχανικής χρήσης. Η αφαλάτωση και η ανακύκλωση νερού ήταν τα βασικά σημεία που στάθηκε ο κ. Σαχίνης και επίσης παρουσίασε τρόπους για την ανακύκλωση του νερού και κυρίως την διαχείριση του», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση του νερού, επισημαίνοντας ότι οι φορείς ύδρευσης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό προκειμένου να εκτελούν αναγκαία έργα. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν επενδύσεις για την υποστήριξη των ΔΕΥΑ, με στόχο τη βιώσιμη και αξιόπιστη διαχείριση του υδάτινου πόρου.

«Στη μεταρρύθμιση που φέρνουμε η οποία πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου, υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: έχουμε 250 εκατομμύρια για να ξεκινήσουμε τις ΔΕΥΑ ώστε να εισέλθουν σε μια σχετικά νέα περίοδο. Οι τεράστιες επενδύσεις για το νερό δεν μπορούν να γίνουν με δημόσιους πόρους, συνεπώς η επιλογή που θα έχει -ειδικά σε περίοδο λειψυδρίας- η τοπική αυτοδιοίκηση είναι είτε να τις κάνει με δικούς της πόρους των δημοτών, που και αυτό είναι ανέφικτο ή να τις κάνει με δανεισμό οπότε ό,τι λύσεις έχουμε πρέπει να αφορούν την δανειακή αξιοπιστία των τραπεζικών ιδρυμάτων», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

