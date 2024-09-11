«Το πρόγραμμα ”Μαριέττα Γιαννάκου” όπως και το πρόγραμμα αναβάθμισης νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας είναι δύο τεράστιες αναγκαιότητες για την κοινωνία και είναι αυτό που επί τις ουσίας θεωρείται κοινωνική πολιτική. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι, κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής, κάθε ασθενής, κάθε πολίτης να έχει σχολεία, κτίρια, νοσοκομεία, αντάξια των προσδοκιών ενός Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό κάνει η κυβέρνηση» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό 8:1, η Ευρώπη έχει πάνω από 12. Η Ελλάδα φέτος ξεκινάει τη σχολική χρονιά με τους περισσότερους διορισμούς που έχουν γίνει ποτέ από μια κυβέρνηση. Μέσα σε 5 χρόνια 38.000 περίπου διορισμούς. Πέρυσι είχαμε περισσότερους μαθητές ανά τάξη και στο νηπιαγωγείο και στο λύκειο και τους ίδιους μαθητές ανά τάξη στο γυμνάσιο και το δημοτικό» τόνισε.

«Το υπουργείο αυξάνει το δυναμικό των εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς, τετραπλασιάζει τους διορισμούς ειδικής αγωγής και προχωράει σε μερικές συγχωνεύσεις που δεν ξεπερνούν το 1,5% των τμημάτων ώστε να γίνει σωστή κατανομή ανθρώπινων πόρων» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για το bullying, αλλά και το ψηφιακό φροντιστήριο που όπως είπε είναι μεγάλο βήμα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού είπε ότι είναι πολύ επιτυχημένη η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας ανέφερε: «Μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, έχουμε περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές σε βάθος 5ετίας άνω του 85%, έχουμε εκμηδενίσει στην πραγματικότητα τις ροές από τα χερσαία μας σύνορα και σε συνεργασία με τους γείτονές μας έχουμε μια πολύ πιο αποτελεσματική πολιτική στα θαλάσσια σύνορα». «Η Ελλάδα ως προς αυτά που έχει να κάνει τα έχει κάνει και με το παραπάνω και αυτό που μένει τώρα είναι να έχουμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου» τόνισε.

«Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης φαίνεται ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν περισσότερο» τόνισε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για την ακρίβεια. «Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πιο αποδοτική» είπε.

«Το κλειδί είναι το ταχύτερο δυνατό αύξηση των εισοδημάτων και με άμεσες παρεμβάσεις αλλά και με έμμεσες κινήσεις όπως η μείωση 12 φόρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το δεύτερο είναι όλο και πιο εντατικοί έλεγχοι» επισήμανε και σημείωσε: «Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία των νοικοκυριών και στόχος μας είναι σκληρή δουλειά με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Για τις αντιδράσεις για τις αυξήσεις των ένστολων ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τα χρήματα είναι συγκεκριμένα». Σημείωσε πως «ευτυχώς μιλάμε για πλεονάσματα στην ελληνική οικονομία και δυνατότητα σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών που για πάρα πολλά χρόνια μειώθηκαν» και προσέθεσε: «Ως προς τους ένστολους, δεν είναι μόνο η αύξηση του νυχτερινού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι και μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν τα εισοδήματα τους, όπως οι αυξήσεις από το 2024 σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, οι αυξήσεις στα επιδόματα παιδιών, στα επιδόματα θέσεων ευθύνης, όπως και το επίδομα ειδικών συνθηκών. Από 1/1/2025 πέραν της αύξησης για τα νυχτερινά θα πάρουν οι ένστολοι και τις αντίστοιχες αυξήσεις που θα πάρουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και βέβαια την αντίστοιχη αύξηση μέσο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει και για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα».

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε σήμερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στην παρουσία του πρωθυπουργού σε δημοτικό σχολείο της Γλυφάδας για τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τόνισε ότι η νέα αυτή χρονιά ξεκινά με 10+1 αλλαγές και ανέφερε:

«Προχωρήσαμε σε 10.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, περισσότερους από κάθε άλλη χρονιά, ενώ 20.000 αναπληρωτές συνεπικουρούν την παράλληλη στήριξη. Τετραπλασιάσαμε τους διορισμούς στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, δημιουργήσαμε το ψηφιακό φροντιστήριο προκειμένου να έχουν όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται ίσες ευκαιρίες. Ενισχύουμε δυσπρόσιτες περιοχές με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών αλλά και με απομακρυσμένες τάξεις. Ενισχύουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, εγκαθιστούμε διαδραστικούς πίνακες για καλύτερη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου", ύψους 250 εκατ. ευρώ αρχικά, για την ανακαίνιση σχολικών εγκαταστάσεων. Αναλυτική βάση δεδομένων θα καταρτιστεί και θα καταγραφούν μέσα στον επόμενο μήνα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση τα στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη των έργων ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025».

Υπογράμμισε ότι θα επανασχεδιαστεί κάθε λεπτομέρεια για τα σχολεία και οι αλλαγές θα είναι συνεχείς ως την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης όπως έχει επισημάνει και ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ακολούθως αναφέρθηκε στο καλάθι του μαθητή αναφέροντας ότι στις δύο πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία είχαν μειωμένες τιμές από 5-10% σε σχέση με τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων τον Σεπτέμβριο του 2023. «Το μέτρο το οποίο στοχεύει τόσο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή όσο και στην πληροφόρηση του αγοραστικού κοινού για τις τιμές των προϊόντων φαίνεται πως έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με τη μέγιστη μείωση σε συγκεκριμένα προϊόντα να φθάνει το 38% και τη χαμηλότερη να είναι περίπου στο 5%. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους μαθητές και τους γονείς επιδιώκοντας με τις πολιτικές μας τόσο να τονώσουμε τον ανταγωνισμό ώστε να μειωθούν οι τιμές αλλά και να αυξάνουμε με στοχευμένες κινήσεις τα εισοδήματα όλων των πολιτών», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύσκεψη για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό όπου συζητήθηκε η υλοποίηση του προγράμματος για τη δωρεάν τέλεση 37.500 απογευματινών χειρουργείων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. «Έμφαση θα δοθεί στους πολίτες που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αναμονή στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τη συστηματική μείωση των εκκρεμών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία παρακολουθείται πλέον μέσω της ενιαίας ψηφιακής λίστας χειρουργείων», είπε. Ανέφερε ακόμη ότι στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα στο Υπουργείο Υγείας εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ μεταξύ των οποίων η αύξηση των αποδοχών έως 7.200 ευρώ ετησίως για την προσέλκυση και παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ σε άγονες περιοχές και η αυτοτελής φορολόγηση 22% των εφημεριών των ιατρών που οδηγεί σε αύξηση 130 ευρώ το μήνα στις αποδοχές τους».

Αναφέρθηκε επίσης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορά στη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών, που διαμένουν μόνιμα σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. «Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000 έως 4.700 ευρώ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2024», τόνισε.

«Με πρωτοβουλία της χώρας μας προχωρά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θοδωρής Σκυλακάκης μία κοινή κίνηση από την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Ρουμανία, με σκοπό τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρέμβασης, κάθε φορά που θα καταγράφονται ακραίες τιμές, που οφείλονται στην αποκοπή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά», επισήμανε στη συνέχεια. «Επιπλέον, πριν λίγη ώρα ξεκίνησε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παρουσίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

Ολοκληρώνοντας τόνισε ότι σήμερα ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Βιέννη σε λίγη ώρα, όπου θα συναντηθεί με τον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ.

«Επιπλέον, αύριο Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί Διυπουργική Συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης της οικογένειας που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί Διυπουργική Συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν το στεγαστικό και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, επίσης, στις 11:30 θα λάβει χώρα Διυπουργική Συνέντευξη Τύπου για τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση και στον τουρισμό».

