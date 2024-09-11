«Δεν θεωρούμε ότι υφίσταται κίνδυνος για τη ματαίωση του έργου» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», αναφερόμενος στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, μετά και τις χθεσινές διαβουλεύσεις για το έργο στη Λευκωσία.

«Η Ελλάδα είναι σαφέστατα της άποψης ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά», τόνισε και πρόσθεσε πως η χώρα μας περιβάλει με απόλυτη εμπιστοσύνη αυτό το έργο. Άλλωστε ελληνική είναι η εταιρεία που το έχει αναλάβει.

Επεσήμανε, δε, πως το πρόγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, έχει περιβληθεί με τον μανδύα της ΕΕ, η οποία και χρηματοδοτεί ένα μέρος του. Το έργο, όπως υπενθύμισε, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως για την Κύπρο, γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωσή της.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι το καλώδιο θα περνά μέσα από χωρικά ύδατα Ελλάδας και Κύπρου και μέσα σε διεθνή ύδατα ελληνικής ΑΟΖ.

Ερωτηθείς για τα γεγονότα της Κάσου, απάντησε ότι όταν υπήρχε προγραμματισμός για να βγει στην ελληνική ΑΟΖ, «η Τουρκία, η οποία επικαλείται αξιώσεις που προκύπτουν από το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έστειλε πολεμικά πλοία που βρίσκονταν σε απόσταση και επιτηρούσαν την κατάσταση».

«Σε 24 ώρες είχαμε την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων, δεν αναγνωρίστηκε καμία των τουρκικών αξιώσεων, δεν υπήρξε καμία αναγνώρισή τους. Δεν δόθηκε καμία άδεια από την Τουρκία ούτε θα μπορούσε να ζητηθεί από την ελληνική πλευρά», σημείωσε. Άλλωστε, όπως πρόσθεσε, η ίδια η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε απολύτως, 100% με βάση τον προγραμματισμό που έχει τεθεί.

«Η απόλυτη στρέβλωση που γίνεται είναι ότι δήθεν αναγνωρίσαμε αξιώσεις, ψευδές. Δήθεν υπήρξε κρίση, και αυτό ψευδές. Δήθεν δεν ολοκληρώθηκε η έρευνα, και αυτό ψευδές», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Η έρευνα διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δεν υπήρξε καμία υπαναχώρηση και βοηθάει προφανώς και το γεγονός ότι έχουμε διαύλους επικοινωνίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η πόντιση καλωδίων προστατεύεται απολύτως, αυτού του τύπου η ηλεκτρική καλωδίωση είναι αναγκαία ώστε να παρέχονται ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι απολύτως προστατευμένη από το διεθνές δίκαιο».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη απάντησε πως αυτή είναι προγραμματισμένη αν και δεν υπάρχει ακόμη προκαθορισμένος χρόνος.

Όπως επεσήμανε, καμία συνάντηση δεν είναι εθιμοτυπική.

«Οι συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν πάντοτε μια πολύ μεγάλη σημασία, για να επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διάθεση του διαλόγου, να κάνουν μια αποτίμηση των βημάτων έως σήμερα και να γίνεται ένας προγραμματισμός των επόμενων βημάτων», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε, όμως, πως από αυτές τις συναντήσεις δεν πρέπει κατ' ανάγκη να προκύπτει κάτι μεγάλο, θεαματικό, γιατί ο σκοπός μας είναι να κανονικοποιήσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που αυτές οι συναντήσεις δεν θα αποτελούν μείζονα είδηση.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως αναμένουμε να καθοριστεί ο νέος οδικός χάρτης που κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα του πολιτικού διαλόγου (μετανάστευση, πολιτική προστασία), τα επόμενα βήματα θετικής ατζέντας (νέες συμφωνίες σε τομείς επιχειρηματικότητας, αγοράς, συνεργειών κλπ) και των ΜΟΕ.

«Το αν θα υπάρξει κάτι περαιτέρω, αναβάθμιση του διαλόγου, θα το αποφασίσουν οι δύο ηγέτες», συμπλήρωσε.

Οι σχέσεις Τουρκίας - Αιγύπτου

Αναφορικά με τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, σημείωσε πως «αν δει κανείς το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος, δεν βάλει καθόλου κατά των ελληνικών συμφερόντων και τόνισε ότι η Ελλάδα θέλει όλοι οι γείτονες και όλα τα κράτη να έχουν καλές σχέσεις, όμως: «Στρατηγική σημασία σε μια ευρύτερη περιφέρεια μπορείς να έχεις μόνο με έναν εταίρο και όσον αφορά την Αίγυπτο ο στρατηγικός εταίρος είναι η Ελλάδα». Τόνισε, δε, πως το επόμενο διάστημα θα έχουμε περαιτέρω συναντήσεις και συζητήσεις με την Αίγυπτο.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή θέση της χώρας, επεσήμανε ότι «βρίσκεται στο απόγειο που έχει υπάρξει ποτέ στη μεταπολίτευση. Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα είναι συνομιλητής όλων των πλευρών, είναι συνομιλητής στους πολέμους και μάλιστα αξιόπιστος».

«Η Ελλάδα το 2025-2026 θα είναι η χώρα που θα μπορεί να συνκαθορίζει την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, ευρισκόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας τρέχει έναν μαραθώνιο με ρυθμούς ταχύτητας κατοσταριού».

«Αυτήν τη στιγμή η πολιτική της Ελλάδας, που έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό με μεγάλη πλειοψηφία, είναι να αποκτούμε ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο και από την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα από τα όποια παράπονα ακούω, ο ελληνικός λαός θέλει μια αυστηρή, συνετή, υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Χωρίς να κάνει καμία υπαναχώρηση, να μπορούμε να συνομιλούμε με όλους», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

