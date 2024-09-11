Άννα Διαμαντοπούλου: Το διαζύγιο του πρωθυπουργού́ με την πραγματικότητα

Αιχμηρή κριτική άσκησε η Άννα Διαμαντοπούλου, υποψήφια για τη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναφορά του στη ΔΕΘ πως «με σιγουριά πιστεύει ότι ο πληθωρισμός "πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος"».

Αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό τα οποία η κυρία Διαμαντοπούλου επικαλείται και αναφέρει πως «γκρέμισε το αφήγημά του: ο πληθωρισμός ανέβηκε κατά 3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο πρωθυπουργός πλέον έχει σταματήσει να προσπαθεί να κρύψει πόσο αποκομμένη είναι η κυβέρνησή του από την πραγματικότητα».

Όπως αναφέρει η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «καταρρίπτεται το επιχείρημα της κυβέρνησης περί μείωσης του πληθωρισμού ενώ τα ετήσια στοιχεία είναι ακόμη πιο αποκαρδιωτικά:

αύξηση 5,5% στην στέγαση

ελαιόλαδο +49%, δημητριακά +11,2%.

14% αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας, γιατί το ΕΣΥ υποβαθμίζεται και η κυβέρνηση στέλνει η ίδια ουρανοκατέβατα κέρδη στις ασφαλιστικές, χωρίς αντίστοιχο φόρο, ενώ τις παρακολουθεί να εκτοξεύουν τα ασφάλιστρα χωρίς καμία παρέμβαση».

«Ασφάλιστρα, στέγαση, ελαιόλαδο και δημητριακά οφείλονται σε εγχώριους παράγοντες. Δεν είναι εισαγόμενες αυξήσεις. Τι έκανε επί ένα χρόνο η κυβέρνηση για να αποκλιμακώσει την κατάσταση;» σημείωσε η κυρία Διαμαντοπούλου και προσέθεσε:

«- Γιατί δεν αξιοποίησε ούτε ένα από τα δεκάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα του δημοσίου για να αμβλύνει τη στεγαστική κρίση;

- Γιατί δεν εφάρμοσε την πρόταση του ΚΕΠΕ για δημιουργία εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης για κινητά που θα συγκρίνει σε ημερήσια βάση τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και θα προτείνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές;

- Αφού τα πάμε τόσο καλά στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, γιατί άλλαξε τον αρμόδιο υπουργό Κ. Σκρέκα πριν μόλις 3 μήνες, αναγνωρίζοντας έτσι την κυβερνητική αποτυχία στη διαχείριση του μεγαλύτερου κοινωνικού προβλήματος;».

Καταλήγοντας η Άννα Διαμαντοπούλου και τόνισε:

«Στην Ευρώπη συζητούν την έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα και εδώ είναι μείζον θέμα η επιδοματική πολιτική του πρωθυπουργού, αλλά και η αυξημένη κατά 7 ευρώ την εβδομάδα αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας για τους ένστολους.

Οι πολίτες χρειάζονται συνολικό σχέδιο που θα οδηγήσει τη χώρα με αυτοπεποίθηση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, και όχι επιδοματική πολιτική υπό το φόβο των δημοσκοπήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.