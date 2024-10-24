Για απόφαση-σταθμό της Δικαιοσύνης που «βγάζει τις κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας Novartis» κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε γραπτή του δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρει τα εξής:

«Μεταξύ των βασικών αλλαγών που εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ψηφίστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ήταν και η τροποποίηση του άρθρου 218 για το καθεστώς της προστασίας μαρτύρων και συγκεκριμένα η προσθήκη της παραγράφου 7, η οποία ισχύει από 1η Μαΐου 2024 και προβλέπει ότι:

«Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα των μέτρων προστασίας εξετάζονται διαρκώς από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος δύναται, οποτεδήποτε, σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί με διάταξή του να τα τροποποιήσει ή να τα ανακαλέσει ή σε διαφορετική περίπτωση να εισηγηθεί την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, όταν κατά την κρίση του διαφοροποιηθούν ή εκλείψουν οι λόγοι επιβολής τους».

Η ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα μια απόφαση - σταθμό, βγάζοντας τις «κουκούλες» από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis.

Η Δημοκρατία μας είναι ανθεκτική. Η αλήθεια θα λάμψει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.