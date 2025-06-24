Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (24/6) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ξεκινώντας από την κρίση στη Μέση Ανατολή, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για κατάπαυση του πυρός μακριά από ενέργειες που δημιουργούν σοβαρές απώλειες, ενώ αναφερθείς και στην υπόθεση του 26χρονου Αζέρου στη Σούδα, υπογράμμισε:

«Προφανώς είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όταν έχει να κάνει με κρίσιμες υποδομές. Οι Ελληνικές Υπηρεσίες έκαναν καλά τη δουλειά τους, είναι σε αυξημένη επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες φύλαξης της ΕΛΑΣ για πιθανούς στόχους, για την προστασία όλων των πολιτών που ζουν σε αυτήν τη χώρα. Εγώ θα πω ότι η Ελλάδα έχει δείξει μια πολύ υποδειγματική ωριμότητα αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Πέραν της υποδειγματικής διαδικασίας επιστροφής των Ελλήνων από το Ισραήλ και την άλλη πλευρά που μεταφέρθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν».

Αναφορικά με τα πλοία του Ελληνικού ΠΝ που βγήκαν ανοιχτά της Λιβύης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες που καλείται τόσο η χώρα όσο και η Ευρώπη να αντιμετωπίσει είναι και η αύξηση κατά 170% των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη. «Εδώ λοιπόν η ελληνική πλευρά κάνει μια σειρά από κινήσεις: τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέστειλε επιστολή ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου στους άλλους ηγέτες, ζητώντας το αυτονόητο. Είναι κάποιες επικοινωνίες ξέρετε που δεν διαφημίζονται και δεν επικοινωνούνται, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ουσία».

«Ζητάμε να μην εργαλειοποιεί η Λιβύη την κατάσταση, στέλνοντας σωρηδόν παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα, άρα και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν, με βάση και την επιστολή, αναμένεται να αντιδράσει κεντρικά. Ταυτόχρονα έχουμε και την αποστολή 2+1 πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού για να προστατεύσουμε τα θαλάσσια σύνορά μας, τα οποία για την κυβέρνηση αυτή υπάρχουν. Η προστασία των συνόρων της Ελλάδας, και το έχουμε καταφέρει να υιοθετηθούν οι ελληνικές λύσεις σε επίπεδο Ευρώπης, κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο πριν από πολλά χρόνια. Πλέον δεν εκπέμπουμε ότι είμαστε μαι χώρα ξέφραγο αμπέλι».

«Η Ελλάδα στο καλύτερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής»

Συνεχίζοντας να μιλά για την εξωτερική πολιτική της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε τα βέλη του στα κόμματα της Αντιπολίτευσης για την κριτική που ασκεί είτε σε ό,τι αφορά στη Λιβύη είτε στην Αίγυπτο είτε στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για «εκ του ασφαλούς κριτές από τον καναπέ».

«Μπορώ να δεχθώ πολλά σημεία από άλλες κριτικές. Θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά σημαντικά στους υπόλοιπους τομείς, αλλά έχει να κάνει περισσότερα. Στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει την Ελλάδα στο καλύτερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών».

«Να τα πάρουμε με τη σειρά: επί 30 χρόνια δεν υπάρχει το casus belli με την Τουρκία; Πόσοι προηγούμενοι ΠΘ έχουν υπογράψει Σύμφωνα Φιλίας με την Τουρκία και υπάρχοντος του casus belli έχουν συνομιλήσει με την Τουρκία; Όλοι, το ίδιο κάνουμε κι εμείς, με ποια διαφορά; Ότι εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε εκμηδενίσει σε μια μεταναστευτική κρίση τις ροές, φέρνουμε νόμιμους μετανάστες στο Αιγαίο αντί για παράνομους. Έχουμε καταφέρει οι παραβιάσεις να έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και έχουμε καταφέρει να θέσουμε τις δικές μας θέσεις σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε.

«Πόσα χρόνια ήταν ζητούμενο για την Ελλάδα ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός; Πάρα πολλές δεκαετίες. Ποια κυβέρνηση τον βάζει με τη σφραγίδα της ΕΕ; Η ελληνική κυβέρνηση, και τι καταφέρνει; Εξασφαλίζει τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Η Τουρκία έκανε μια προαναγγελθείσα ενέργεια χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γιατί τον κατέθεσε στην UNESCO που δεν είναι οργανισμός υποδοχής χαρτών. Είναι σαν να πας να στέλνεις ένα γράμμα και να το καταθέτεις στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, η Ελλάδα τον δικό της ΘΧΣ τον κατέθεσε στο αρμόδιο όργανο της ΕΕ. Ποια κυβέρνηση υπέγραψε ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι οι προηγούμενες. Ποια κυβέρνηση επέκτεινε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποια κυβέρνηση κατάφερε να φέρει τη Chevron να ερευνά σε πολύ κρίσιμα σημεία της θάλασσας; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ως προς τις αιτιάσεις της Λιβύης, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε πως στις 3 Μαρτίου ο Εθνικός Οργανισμός Λιμένων της Λιβύης δημοσίευσε χάρτες, οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτό που λέει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καθώς δέχεται τη μέση γραμμή. «Οι γείτονές μας κάνουν κινήσεις προσχηματικές που δεν έχουν αποτέλεσμα», όπως είπε.

«Η Αντιπολίτευση τι κάνει; Πιάνεται από κινήσεις απελπισίας γειτόνων μας αντί να υιοθετεί τις ελληνικές θέσεις και να βλέπει την υπεροχή της Ελλάδας, η οποία έγκειται στο ότι παράγει αποτέλεσμα έναντι τρίτων. Οι δυο εκδοχές που έχουμε στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο είναι η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και ο ψευτοπατριωτισμός του καναπέ. Μιλάμε για την Αντιπολίτευση των ξυλολίων, των λαθρέμπορων, των χαμένων βαγονιών, των νεκρών που κρύβαμε. Δεν τα ακούγαμε όλα από την Αριστερά, τα ακούγαμε και από την Άκρα Δεξιά και τα Δεξι΄λα μας».

