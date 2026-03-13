Η Δικαιοσύνη αποφάσισε πως στο θέμα των υποκλοπών δεν υπάρχει καμία κρατική εμπλοκή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά τη νέα δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη πως «το κυβερνητικό αφήγημα περί ιδιωτών που δρούσαν ανεξέλεγκτα και μόνοι τους με το Predator έπεσε συθέμελα».

Η δήλωση Ανδρουλάκη έρχεται μετά τις αναφορές του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, ο οποίος είπε σε εκπομπή του Mega πως «παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», απαντώντας στην ερώτηση «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;»

«Στη Βουλή δεν είμαστε δικαστήριο, κανένα θέμα προσέγγισης Κωνσταντινόπουλου»

Όπως σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει κάτι τέτοιο. «Ουσιαστική απάντηση σε αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται για πάνω από 2 χρόνια στη Δικαιοσύνη, η οποία έχει προχωρήσει σε δυο αποφάσεις. Σε ανώτατο επίπεδο εκδόθηκε μια διάταξη που είπε αφενός ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού, αφετέρου παρέπεμψε 4 ιδιώτες να δικαστούν» υπογράμμισε.

Και συνέχισε λέγοντας:

«Η δεύτερη πράξη σε επίπεδο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν να καταδικαστούν οι 4 αυτοί ιδιώτες σε 1ο βαθμό, ένας εκ των οποίων - λέγοντας ότι έχει κάνει και έφεση - είπε ό,τι είπε. Στη Βουλή δεν είμαστε δικαστήριο. Από τη στιγμή που μια υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε δηλώσεις. Η Δικαιοσύνη και ο Άρειος Πάγος έχει πει ότι δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, που αφορά στο ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του. «Και ένα παιδί νηπιαγωγείου καταλαβαίνει ότι ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τις υποκλοπές ως μια προσπάθεια αντιπερισπασμού για την τεράστια εσωτερική πολιτική κρίση που έχει. Για αυτό και έσπευσε να βγάλει μια δήλωση» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτοί οι 4 άνθρωποι οδηγήθηκαν και κρίθηκαν από τη Δικαιοσύνη, άρα δεν υπάρχει συγκάλυψη. Αυτή η περιβόητη σύνδεση δεν προκύπτει» συμπλήρωσε.

Επισήμανε, μάλιστα, πως έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο προχθές, την οποία «περίμεναν πώς και πώς στο ΠΑΣΟΚ να την κάνουν σημαία, για αυτό και πήγε και ο κ. Ανδρουλάκης».

«Ο προεδρεύων και ο αρμόδιος Επίτροπος είδατε τι είπαν; Αναγνώρισαν και οι δυο ότι η Ελλάδα έχει σημαντική πρόοδο σε ζητήματα κράτους-δικαίου και πως ενώ ήταν προβληματική η κατάσταση θεσμικά, όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει έχουν άρει τα προβληματικά δεδομένα στο νομικό πλαίσιο», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με το θέμα της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινοπούλου, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως ο πρώην «πράσινος» βουλευτής μίλησε για ένα μείζον εθνικό θέμα σε συνέχεια της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, επομένως δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μικρόψυχα.

Ερωτηθείς εάν τίθεται ζήτημα προσέγγισης του κ. Κωνσταντινόπουλου από τη ΝΔ, ο ίδιος απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση. «Η ΝΔ αυτήν τη στιγμή έχει μπροστά της έναν χρόνο για να έχει όσο το δυνατόν παραπάνω παραδοτέα ενόψει των εκλογών, οι οποίες κρίνονται όχι στην προεκλογική περίοδο, αλ΄΄α την πρώτη μέρα μετά τις προηγούμενες εκλογές».

