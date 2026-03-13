Παναθηναϊκός: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη τα τελευταία 23 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική του φετινή ευρωπαϊκή σεζόν με τον θρίαμβο επί της Μπέτις (1-0) για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη την καλύτερη ευρωπαϊκή συγκομιδή βαθμών εδώ και 23 χρόνια και την τρίτη τους μεγαλύτερη στον 21ο αιώνα.

Συγκεκριμένα, μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη ο Παναθηναϊκός έχει φέτος 13.250 βαθμούς και για να βρούμε περισσότερους σε μια ευρωπαϊκή σεζόν πρέπει να γυρίσουμε στο 2002/03. Τότε το «τριφύλλι» είχε φτάσει στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όταν και αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπαιούχο εκείνης της περιόδου, Πόρτο, του… ανερχόμενου τότε Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε μαζέψει 15.000 βαθμούς και είχε κλείσει τη χρονιά στην 22η θέση μεταξύ των συλλόγων της UEFA.

Η δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή του στον τρέχοντα αιώνα ήταν μια χρονιά πίσω, το 2001/02, όταν είχε φτάσει στους 18.000 βαθμούς κάνοντας πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Champions League, μέχρι να τον σταματήσει η Μπαρτσελόνα. Τότε, ο Παναθηναϊκός ήταν 33ος στο club ranking.

Αυτή τη στιγμή, μετά και τη χθεσινή του νίκη, ο Παναθηναϊκός είναι 43ος φέτος σε βαθμολογία στην Ευρώπη, πίσω από τον Ολυμπιακό (που αποκλείστηκε), ο οποίος είναι 32ος με 15.750 χάρη κυρίως στο υψηλό μπόνους πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League, αλλά και την ΑΕΚ (που συνεχίζει στο Conference League), η οποία είναι 33η με 15.000.

Στον συντελεστή πενταετίας, ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή 75ος έχοντας τελειώσει την περασμένη σεζόν στο Νο 111. Αν αναλογιστεί κανείς πως το «τριφύλλι» ήταν στο Νο 251 στο τέλος της περιόδου 2022/23, γίνεται φανερό πόσο δρόμο έχει διανύσει έκτοτε η ομάδα. Συγκεκριμένα... 176 θέσεις! Και ασφαλώς μπορεί να βελτιώσει κι άλλο τη θέση της φέτος, με ενδεχόμενη πρόκριση απέναντι στην Μπέτις. Κάτι που εκτός όλων των άλλων θα έχει αντίκτυπο και στις επόμενες ευρωπαϊκές σεζόν, με παρουσία στους ισχυρούς των περισσότερων κληρώσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.