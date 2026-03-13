Μπαράζ αντιδράσεων «πράσινων» στελεχών για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Τη διαφωνία τους με την κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να προχωρήσει στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου εκφράζουν από το πρωί της Παρασκευής σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, και οι δύο πρώην υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ.

Τα στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν λύνουν τα προβλήματα, ούτε ενισχύουν την εικόνα του κόμματος. Παράλληλα, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και πως αυτή την περίοδο προέχει η ενότητα και όχι η συρρίκνωση του χώρου.

«Αιχμές» Δούκα: «Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα»

Τη θέση ότι οι διαγραφές ή οι απειλές διαγραφών δεν αποτελούν λύση στα προβλήματα του κόμματος ούτε συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας την απομάκρυνση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του κόμματος.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στον κ. Κωνσταντινόπουλο ως «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», επισημαίνοντας ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα – και μάλιστα σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου – πρέπει να υπάρχει χώρος για την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτές.

Όπως τόνισε, η πορεία του κόμματος προς τις επόμενες κρίσιμες βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να στηριχθεί σε πρακτικές αποκλεισμών ή σε περιορισμούς της πολιτικής έκφρασης.

Όλη η δήλωση του Χάρη Δούκα

Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

Γερουλάνος: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι

Μετά την ανάρτηση του Χάρη Δούκα, και ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τη «λύπη» του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κάτι που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Γερουλάνος δήλωσε τα εξής:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Χριστοδουλάκης: Δεν χτίζεται μέσα από διαγραφές η διεύρυνση

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο OPEN, όπου υπογράμμισε ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Όπως εξήγησε, ο ίδιος έχει επιλέξει στον δημόσιο λόγο του να μην αναδεικνύει διαφωνίες, ακόμη και όταν υπάρχουν, προτιμώντας να τις θέτει στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν πιο συστηματικές και ουσιαστικές, ώστε να ενισχυθεί η συλλογική και δημοκρατική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι και άλλα στελέχη έχουν ασκήσει δημόσια κριτική, όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε ότι το κόμμα πρέπει να αποφασίσει αν ως δημοκρατικός πολιτικός φορέας θα αντιμετωπίζει ως πρόβλημα τη διαφορετική άποψη. «Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε τη διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που μπορεί να είχε κατά καιρούς μαζί του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε πάντα σαφή πολιτική άποψη, κάτι που – όπως είπε – αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής. «Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον».

Τέλος, χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση του κ. Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια στάση που τιμά τόσο τον ίδιο όσο και την παράταξη. Παράλληλα διευκρίνισε ότι η αναγνώριση της ύπαρξης προέδρου στο κόμμα, σε συνδυασμό με την ανάγκη για αλλαγές στη λειτουργία της ηγετικής ομάδας, δεν συνιστά αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Κατρίνης: Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ

Ο υπεύθυνος τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σημειώνει σε ανάρτήση του: «Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νίκη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση.

Η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας».

Θ.Μαργαρίτης: Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης

Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει: «Στη μακρά κομματική μου εμπειρία ένα πράγμα έχω κατανοήσει. Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης. Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στη διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος. Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι γνωστό ότι δεν είχα ίδιες απόψεις. Πρόσφατα η στήριξη μου στον Σάντσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη. Πολύ περισσότερο όταν με τον Οδυσσέα βρέθηκα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη της Φ.Γεννηματά. Δύσκολα χρόνια! Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι ήμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει...».

Ο Αντώνης Σαουλίδης, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο πάνελ του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει:

«Όσοι συμβουλεύουν τον πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ να προχωρήσει σε διαγραφές στελεχών λίγο πριν από το συνέδριο του κόμματος – μια διαδικασία που θεωρητικά αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία για ουσιαστική επανεκκίνηση, διαφορετική στρατηγική και αύξηση της εκλογικής μας επιρροής – προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στην παράταξη.

Η συνταγή που θέλει τις εσωκομματικές διαγραφές να ενισχύουν το ηγετικό προφίλ είναι συνταγή άλλων εποχών. Λογική ξεπερασμένη και πολιτικά αδιέξοδη. Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ η διαφορετική άποψη δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Ήταν πάντοτε δικαίωμα – πολλές φορές και υποχρέωση. Και αυτό ακριβώς έκανε την παράταξη μεγάλη, πλειοψηφική και κοινωνικά γειωμένη.

Τα όσα υποστήριξε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν είναι ούτε πρωτάκουστα ούτε αποκομμένα από τον ευρύτερο προβληματισμό που υπάρχει μέσα στην παράταξη. Πολλοί τα εκφράζουν, ακόμη περισσότεροι τα συζητούν. Και τα συζητούν γιατί υπάρχει αυθεντική αγωνία για την πορεία της.

Όλοι όσοι όμως πιστεύουν τα ίδια, όλοι όσοι μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και εκφράζουν τις ίδιες απορίες, θα πρέπει τώρα να μιλήσουν. Θα πρέπει τώρα να τοποθετηθούν. Να πάρουν θέση, να πουν δημόσια ό,τι υποστηρίζουν ιδιωτικά. Οι βολικές σιωπές δεν είναι στρατηγική επόμενης ημέρας. Είναι ατολμία και ιδιοτέλεια.

Τα πολιτικά ερωτήματα δεν απαντώνται με πειθαρχικά μέτρα. Τα επιχειρήματα απαντώνται με επιχειρήματα. Οι ιδέες με ιδέες - όχι με διαγραφές.

Θα περίμενε κανείς να είμαστε σε θέση συλλογικά να συζητήσουμε επί της ουσίας για τη στρατηγική, για την πολιτική φυσιογνωμία, για το πώς το ΠΑ.ΣΟ.Κ θα γίνει ξανά πραγματικός ανταγωνιστής της Νέας Δημοκρατίας και αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική.

Τέλος, η απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του στο ΠΑ.ΣΟ.Κ παραιτούμενος, είναι μια πράξη γενναία, έντιμη που υπερβαίνει την διαγραφή του και επεκτείνει το βεληνεκές των λεγομένων του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.