«Το έγγραφο στον Βορίδη το έστειλε ο Βάρρας με e-mail»: Διευκρινίσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο, «έλαβε αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020»

Βάρρας

«Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, προς τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail», διευκρινίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει, «έλαβε αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020».

