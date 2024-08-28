Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027- Πρόωρες οι συζητήσεις για νέο ΠτΔ

Την πτωτική τάση που εμφανίζει η κυβέρνηση σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης, κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «ζήτημα καταγραφής τάσεων και τα αξιολογούμε με σοβαρότητα. Βρισκόμαστε στο 1/4 της 4ετιας που καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα. Μένουν πολλά που πρέπει να λυθούν».

«Κάθε μέρα λύνουμε προβλήματα», τόνισε ενώ αναφέρθηκε στα νέα λεωφορεία που παραδόθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την παράδοση του μετρό στις 30 Νοεμβρίου. Επίσης, ανακοινώθηκε και η πλατφόρμα erga.gov που ο πολίτης μπορεί να βλέπει την πορεία έργων και τη φάση υλοποίησης.

Διπλή σύγκλιση

Στόχος, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι η μείωση της ψαλίδας με την Ευρώπη, στα εισοδήματα, την ανεργία αλλά και τη σύγκλιση της Αττικής με την υπόλοιπη Ελλάδα.

«Το μέσο όρο εισόδημα της Αττικής είναι εντός του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει στην περιφέρεια» ανέφερε και πρόσθεσε: «Αλίμονο αν πανηγυρίζαμε γιατί είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Οσο επικίνδυνος είναι ένας πανηγυρισμός επειδή μπορεί να ανέβει 1-2 θέσεις η χώρα, τόσο επικίνδυνη είναι η ισοπέδωση».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που κλήθηκε να αναλάβει ο πρωθυπουργός ήταν ότι η Ελλάδα βρισκόταν στα «τάρταρα σε επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κόσμος ένιωθε ότι τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά». Για τον δείκτη κατανάλωσης ο οποίος όπως σημείωσε είναι αυτός που λέει την αλήθεια, η Ελλάδα βρίσκεται στο 79% του μέσου όρου: «θέλει δουλειά για να φτάσουμε τον στόχο» σημείωσε και πρόσθεσε ότι είναι 7 χώρες κάτω από αυτήν».

Eurostat

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος σε στοιχεία της Eurostat που δείχνουν πως εξελίσσεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υπογράμμισε ότι από το 2021 ότι η Ελλάδα μειώνει το χάσμα της με την Ευρώπη.

Στην ερώτηση γιατί δεν μειώνονται φορολογικοί δείκτες, ενώ υπάρχουν παραπάνω έσοδα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας ότι έχουν ενισχυθεί τα επιδόματα και ο άλλος η ακρίβεια.

Στεγαστικό ζήτημα

Η στέγαση είναι σοβαρό ζήτημα και σε αυτό θα αναφερθεί στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Ο πρωθυπουργός όπως είπε θα ανακοινώσει την ενίσχυση των ζευγαριών, ενώ προχωράει μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών και νοσοκομείων.

Για τη μείωση συντελεστών φόρων είπε ότι θα υπάρξει εάν το αντέχουν τα δημοσιοοικονομικά.

Προβλήματα στην Υγεία

Ο κυβερνητικό εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης γιατί δεν είναι θελκτικό το ΕΣΥ για έναν νέο γιατρό «έχουμε μειώσει τη διαφορά με τους μισθούς που έπαιρναν προ κρίσης, αλλά δεν έχουμε αυταπάτες», σημείωσε.

Εκλογές θα γίνουν το 2027

Ο κ. Μαρινάκής είπε μεταξύ άλλων ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ για τα σενάρια για νέο Πρόεδρο Δημοκρατίας απάντησε ότι «είναι εξαιρετικά πρόωρο και προσβλητικό για τον θεσμό και για το πρόσωπο, να συζητάμε κάτι που θα γίνει το 2025».

ΣΥΡΙΖΑ

Για τις εξελίξεις στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι« η έλλειψη της αντιπολίτευσης δεν είναι πλεονέκτημα», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η ιστορία θα δείξει που θα φτάσει.

Για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και ειδικότερα για την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική είπε πως «ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Θα γίνει άμεση αποκατάσταση των πληγέντων» και πρόσθεσε ότι αντιμετωπίστηκαν 4.000 πυρκαγιές με εξαίρεση μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά.

Πηγή: skai.gr

