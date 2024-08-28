Για σήμερα στη 1μμ στο Προεδρικό Μέγαρο, ορίσθηκε η συνάντηση που είχε ζητήσει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, «υπενθυμίζεται ότι ήδη στα τέλη Ιουλίου, αντιδρώντας ακαριαία στο σκάνδαλο συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέλαβε σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών για τη Διαφάνεια και τη Δημοκρατία (παρεμβάσεις στην Ολομέλεια της Βουλής, αίτημα σύγκλησης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Αίτημα προς Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για θεσμική ενημέρωση), δίνοντας έμφαση και στη συνεννόηση με τους αρχηγούς άλλων κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών, που εγείρει μείζονα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας.

Μετά το Έγκλημα που συντελέστηκε στην Αττική στις 11 και 12 Αυγούστου 2024, με την δασική πυρκαγιά που κατέκαψε όχι μόνο το δάσος αλλά και τον αστικό ιστό της Αττικής, με ανθρώπινο θύμα μια εργαζόμενη γυναίκα, με θύματα αμέτρητα ζώα και πουλιά, τραυματίες, ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή και ανθρώπους πληγέντες και ανέστιους, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε εκ νέου την Σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο και το διαρκές Έγκλημα των πυρκαγιών εις βάρος της χώρας».

Παράλληλα, η Πλεύση Ελευθερίας υποστηρίζει ότι στη σημερινή συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «πρόκειται να θέσει επίσημα και θεσμικά τα παραπάνω μείζονα ζητήματα, επιμένοντας στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και της Δικαιοσύνης και στη Διαφάνεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.