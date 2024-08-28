Σενάρια για επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην Τουρκία στις 4 ή 5 Σεπτεμβρίου μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις προς το παρόν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης οι δύο χώρες αναμένεται να συζητήσουν θέματα για την εμβάθυνση των σχέσεών τους, για την Αφρική και την Παλαιστίνη. Ωστόσο, υπάρχει και η πιθανότητα συμφωνίας Τουρκίας - Αιγύπτου στην ανατολική Μεσόγειο κυρίως σε περιοχές που δεν έχουν καθοριστεί από την Ελλάδα και την Αίγυπτο ευελπιστώντας οι Τούρκοι πως μια τέτοια συμφωνία μπορεί να ενισχύσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και η Αίγυπτος να έχει περισσότερα κέρδη.

Παράλληλα, ελπίζουν να ακυρωθούν τα βήματα της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η υπογραφή της συμφωνίας με τη Λιβύη άνοιξε την πύλη της διχοτόμησης της Αν. Μεσογείου σαν να έχουμε συμφωνήσει με την Αίγυπτο. Εμείς έχουμε το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε και μας έβαλε απέναντι και την Ε.Ε. Πήραν και αποφάσεις εναντίον μας. Στη συνάντηση αυτή (Σίσι- Ερντογάν) στην επίσκεψη στην Τουρκία, θεωρώ πως η συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης θα φτάσει σε ανώτερο επίπεδο. Σε περίπτωση που υπογραφεί αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο, η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο θα είναι πια άχρηστη. Η Ελλάδα στη συμφωνία είχε εντάξει την Κρήτη και την Ρόδο, ενώ τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο η ηπειρωτική χώρα μπορεί να έχει. Τώρα η συμφωνία με την Αίγυπτο θα αλλάξει τα δεδομένα. Η Αίγυπτος θα κερδίσει χώρο στην Αν.Μεσόγειο σε μέγεθος μπορούμε να μιλάμε όσο η Κύπρος και ίσως και μεγαλύτερο χώρο.

Ίσως, δηλαδή θα παρακάμψει όλες τις ενέργειες της Ελλάδας στην περιοχή της Αν. Μεσογείου» επισημαίνει ο ακαδημαϊκός Ιρφάν Καγιά Ουλγκέρ.

Τούρκοι αναλυτές για τα νέα υποβρύχια

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στην Τουρκία ένα πρόγραμμα για τα νέα υποβρύχια. Συγκεκριμένα, αναλυτές σχολιάζουν ότι η Τουρκία με τα νέα υποβρύχια θα μπορεί να αποκλείει ολόκληρες θαλάσσιες περιοχές στην ανατολική Μεσόγειο επισημαίνοντας ότι έκαναν «κβαντικό άλμα. Θα βάλουμε σε πολλές σκέψεις όσους στοχεύουν στη Γαλάζια Πατρίδα μας».

Η Τουρκία αναμένεται να αποκτήσει 6 υποβρύχια μέχρι το 2029 και συνολικά θα διαθέτει 16 υποβρύχια.

«Aν ζήσουμε μια κρίση με κάποιο κράτος στην Αν. Μεσόγειο και υπάρξουν κράτη που θα στηρίξουν αυτό το κράτος. Τότε τέτοιου είδους υποβρύχια αποκλείουν μια ολόκληρη περιοχή στις θάλασσες και εμποδίζουν τη διέλευση των πλοίων. Στην περιοχή αυτή μπορούν να είναι πλοία, υποβρύχια ,και πλοία ξένων δυνάμεων τα οποία δεν μπορούν να κινηθούν. Όλα αυτά μπορούν να τα εμποδίσουν. Ενα τέτοιου είδους υποβρύχιο που μπορεί να εξαφανιστεί για 80 ημέρες μπορεί να προσεγγίσει τον αντίπαλο και να τον τορπιλίσει και να εκτοξεύσει και πυραύλους σε στόχους στη στεριά. Η Τουρκία λοιπόν παραλαμβάνει 6 τέτοια υποβρύχια. Να θυμίσουμε πως το τουρκικό Ναυτικό ήδη διαθέτει 10 υποβρύχια και θα παραλάβει 6 νέα υποβρύχια. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο βήμα ένα κβαντικό άλμα και θα αναγκάσει να κάνουν πολλές σκέψεις όσοι στοχεύουν τη Γαλάζια Πατρίδα της Τουρκίας» σχολιάζει ο αντιναύαρχος ε.α Ντενίζ Κουτλούκ.

Φρεγάτες και κορβέτες σχεδιάζει η Τουρκία

Πέρα όμως από τα υποβρύχια το τουρκικό ναυτικό έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τις φρεγάτες και τις κορβέτες του από το 1997.

Οι κορβέτες έχουν εθνική συμμετοχή κατά 80%. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας είναι τα F-35.

«Για την ναυπήγηση του εθνικού πλοίου MILGEM το 1997 ιδρύθηκε το γραφείο σχεδιασμού και ναυπήγησης του τουρκικου Ναυτικού που σήμερα έχει την ονομασία Tersane Istanbul. ( ναυπηγείο Κωνσταντινούπολης)» μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber και συνεχίζει:

«Με το πρόγραμμα του MILGEM ( εθνικό πλοίο) στο ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης ναυπηγήθηκαν οι κορβέτες TCG BUYUKADA, TCG HEYBELIADA, TCG BURGAZADA και TCG KINALIADA. Ο σχεδιασμός τους έγινε από το γραφείο σχεδιασμού του τουρκικού Ναυτικού. Και ο σχεδιασμός της τουρκικής φρεγάτας TCG ISTANBUL. To. TCG ISTANBUL το οποίο είναι το πρώτο πλοίο κλάσης ISTIF ναυπηγήθηκε κι αυτό με 80% εθνική συμμετοχή και ο σχεδιασμός κατά 100% από το γραφείο σχεδιασμού του τουρκικού Ναυτικού. Το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να ταξιδέψει από την περιοχή Γκιόλτζουκ μέχρι την Νεα Υόρκη δίχως καμία υποστήριξη.»



Για το φριχτό έγκλημα στην Τουρκία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία το φριχτό έγκλημα στη Σμύρνη όπου πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τις 3 κόρες τους και τραυμάτισε σοβαρά την τέταρτη η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας περιγράφουν το φριχτό αυτό έγκλημα. Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΤV αναφέρει:

«Ένας πατέρας πυροβόλησε εναντίον των 4 παιδιών του και μετά αποπειράθηκε να αυτοκτόνησε. Τα 3 παιδιά σκοτώθηκαν και το ένα κοριτσάκι και ο πατέρας τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Μπορνόβα στη Σμύρνη, ο 45χρονος Μπεσίμ Σιμσέκ πήρε τα 4 παιδιά του και πήγε στον ελαιώνα σύμφωνα με τον ισχυρισμό ο Μπεσίμ Σιμσέ αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν σε διαδικασία διαζυγίου με την σύζυγο του. Ο μπαμπάς έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των παιδιών του! Σε αυτή τη σφαγή σκοτώθηκαν η Τζεϊλίν που ήταν μόλις 2 ετών, η Τζεμρέ 4 ετών και η 14χρονη Νιλάϊ Σιμσέκ. Το 4ο παιδάκι η Χιρανούρ τραυματίστηκε.Ο πατέρας Μπεσίμ Σιμσέκ αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και τραυματίστηκε.»

Το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber με τη σειρά του περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Η Χιρανούρ είναι τραυματισμένη και νοσηλεύεται. Μάθαμε πως διασωληνώθηκε Η οικογένεια ζούσε εδώ. Ο πατέρας ήταν εργάτης σε εργοστάσιο. Είχε τραυματιστεί στα μάτια, έμενε στο σπίτι . Λάμβανε κανονικά τον μισθό του. Απο το μπαϊράμι και μετά ζούσε χώρια απο την σύζυγο του. Και τώρα εδώ βλέπετε πως από τα παιδιά έμειναν στο σπίτι τα παπούτσια και οι παντόφλες τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.