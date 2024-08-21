Μαρινάκης: Ο Καραμέρος προχώρησε σε ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις σε βάρος μου

Εξώδικη διαμαρτυρία στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, θα στείλει το πρωί της Πέμπτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης «προέβη σε ψευδείς, συκοφαντικές και καθ' όλα ανυπόστατες δηλώσεις σε βάρος μου».

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτει ότι «η χυδαιότητά του έφτασε στο σημείο να εργαλειοποιήσει διακοπές τεσσάρων ημερών με τη γυναίκα και το παιδί μου, για τις οποίες έχω όλα τα νόμιμα παραστατικά, με ημερομηνίες προγενέστερες οποιουδήποτε ανώνυμου δημοσιεύματος».

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι αν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακαλέσει τότε θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη



«Σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Γιώργος Καραμέρος προέβη σε ψευδείς, συκοφαντικές και καθ’ όλα ανυπόστατες δηλώσεις σε βάρος μου.



Η χυδαιότητά του έφτασε στο σημείο να εργαλειοποιήσει διακοπές τεσσάρων ημερών με τη γυναίκα και το παιδί μου, για τις οποίες έχω όλα τα νόμιμα παραστατικά, με ημερομηνίες προγενέστερες οποιουδήποτε ανώνυμου δημοσιεύματος.



Αύριο το πρωί θα κοινοποιήσω εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία στον κ. Καραμέρο, ζητώντας του να ανακαλέσει, διαφορετικά θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου».



Σημειώνεται ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «αυτή τη γραμμή τη φτιάχνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όντας σε ξενοδοχείο στο Λαγονήσι, όπου πλήρωσε αφού πρώτα δημοσιοποιήθηκε η φιλοξενία του, σε ένα ξενοδοχείο του οποίου ο επιχειρηματίας περιμένει να πάρει από το ΤΑΙΠΕΔ 46 στρέμματα παραλίας. Εμείς ξέρετε δεν ήμασταν μόνο στα μέτωπα της πυρκαγιάς, ήμασταν και στο Λαγονήσι όπου η κυβέρνηση μέσω της ΕΤΑΔ ετοιμάζεται να εκχωρήσει 46 στρέμματα παραλίας, και να την περιφράξει βάσει μιας απόφασης του 1978, γιατί μιλάμε για πισίνες, βόθρους και άλλα τινά, αυτό το καλοκαίρι, να απαγορεύσει την πρόσβαση των πολιτών σε μία ελεύθερη παραλία, στην παραλία Πεύκο στο Λαγονήσι, 46 στρέμματα».

