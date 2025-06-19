Του Γιάννη Ανυφαντή

Για δεύτερο 24ωρο παρέμεινε ηλεκτρισμένο το κλίμα στη Βουλή, με αφορμή τις χθεσινές καταγγελίες του Γιώργου Φλωρίδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως υπερασπίστηκε βιαστή γυναικών.

Παίρνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως πρόκειται για «αυταπόδεικτες συκοφαντίες», διαβάζοντας μάλιστα υποστηρικτική δήλωση του αντίδικου δικηγόρου στην επίμαχη υπόθεση με την ίδια να ζητά την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε πως με η κα Κωνσταντοπούλου επιβεβαίωσε πως υπήρξε συνήγορος του «βιαστή με την τυρόπιτα».

«Άκουσα την απάντηση του δικηγόρου που διαβάσατε. Επιβεβαιώσατε τον κ. Φλωρίδη. Επιβεβαιώθηκε ότι είχατε αυτόν τον εντολέα. Σας λέω κάτι ως δικηγόρος. Είναι αυτονόητο δικαίωμα του κατηγορούμενου να έχει υπεράσπιση και δικαίωμα των δικηγόρων να την προσφέρουν. Κανείς δεν σας κατηγορεί επειδή εξακολουθείτε να δικηγορείτε. Ως δικηγόρος σε αναστολή σας λέω ότι πολύ καλά κάνετε. Από την στιγμή όμως που επιλέγετε να μπείτε στην πολιτική και από την στιγμή που κατηγορείτε βουλευτές ως δολοφόνους, τον πρωθυπουργό ότι συγκαλύπτει λαθρέμπορους και όλη την κυβέρνηση ως εγκληματίες θα δεχθείτε και εσείς κριτική. Δεν μπορείτε να το παίζετε προστάτιδα των γυναικών και να μη δέχεστε κριτική για το θέμα αυτό. Δεν ήσασταν από εισαγγελική λίστα διορισμένη στον πελάτη. Θα μπορούσατε να μην τον αναλάβετε αν είστε τόσο ευαίσθητη με τα γυναικεία δικαιώματα», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Ενδεικτικό πάντως της έντασης που επικράτησε καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι το παρακάτω επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της ΝΔ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχετε υπερασπιστεί βιαστές και δολοφόνους. Να έρθετε να απολογηθείτε γι’αυτό. Να μας πείτε για το βιαστή με τις τυρόπιτες, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να ανακαλέσουν και να ζητήσουν συγγνώμη οι κύριοι Μαρινάκης, Φλωρίδης και Λαζαρίδης. Ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Με γκεμπελικό τροπο, εξασφάλισε χθες να μην μπορώ να απαντήσω. Μιλάω για τα Τέμπη και ο κύριος Μαρκόπουλος γελάει και κάνει πλάκα…

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Μίλα για τον βιαστή κι αστα αυτά ! Μίλα και για τον υποψήφιο του Κασιδιάρη που σε επαινούσε! Είσαι χούλιγκαν, δεν είσαι αρχηγός!

Μακάριος Λαζαρίδης: Σώπαινε!

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Και για τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη» που έχεις στο γραφείο σου να μας πεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γελάτε;

Παύλος Μαρινάκης: Γελάω για να μην κλάψω με αυτά που λέτε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γελά δ' ο μωρός καν τι μη γελοίον εί…

Το θερμόμετρο μάλιστα χτύπησε «κόκκινο», με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακοινώνει πως θα κινηθεί νομικά εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Άθλια είστε. Ουδέποτε είπα πως δεν δικαιούστε να ομιλείτε για τα Τέμπη επειδή δεν έχετε παιδιά. Έχω δώσει εντολή στους νομικούς μου για αγωγές και μηνύσεις. Και μη διανοηθείτε και πιάσετε ξανά στο στόμα σας την οικογένειά μου. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Είστε μια πολύ κακιά γυναίκα, αυτή είστε. Είχε δίκιο ο Άδωνις Γεωργιάδης», επισήμανε ο ίδιος.

