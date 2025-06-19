Απάντηση Σαχινίδη και Παπακωνσταντίνου στον Χριστοδουλάκη

Με έντονο ύφος απαντούν οι Φίλιππος Σαχινίδης και Γιώργος Παπακωνσταντίνου στον Νίκο Χριστοδουλάκη, ο οποίος σχετικά με τους χειρισμούς του 2010 κατά την κρίση χρέους δήλωσε ότι «υπήρχε και άλλος δρόμος».

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο πρώην υπουργοί Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι η θέση του κ. Χριστοδουλάκη συμπίπτει με τις απόψεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τονίζοντας παράλληλα πως μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε στη χρεοκοπία.

«Θεωρώ ότι υπήρχε άλλος δρόμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. Πολλά στελέχη θυσιάστηκαν για να τραβήξουν το κάρο πάνω. Και ο Βενιζέλος και άλλοι. Έδωσαν μάχες για αυτό. Πιστεύω, όμως, ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος δρόμος λιγότερο επώδυνος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλάκης.

Το πλήρες κείμενο της απάντησής τους:

Ο άλλος δρόμος

«Υπήρχε και άλλος δρόμος» δήλωσε αναφορικά με την προσφυγή της Ελλάδας στον πρώτο ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης το 2010 ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Ομότιμος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Χριστοδουλάκης.

Δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο κύριος Χριστοδουλάκης εννοεί πως, αντί για την προσφυγή σε θεσμικούς δανειστές, θα ήταν προτιμότερο η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να είχε επιλέξει τον δρόμο της χρεοκοπίας μέσω της άρνησής της να αποπληρώσει τα κρατικά ομόλογα που έληγαν τον Μάιο του 2010.

Χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, οι αναφορές σε «άλλους δρόμους» δεν διαφέρουν από τους δρόμους που υποσχέθηκαν η ΝΔ -των πλαστών στατιστικών στοιχείων- και ο ΣΥΡΙΖΑ -της κατάργησης των μνημονίων με ένα άρθρο και έναν νόμο- τους οποίους δρόμους όμως, τότε που πήραν εντολή από τους Έλληνες πολίτες να κυβερνήσουν, τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχαν να ακολουθήσουν.

Δε θέλουμε επίσης να πιστέψουμε ότι ο κύριος Χριστοδουλάκης εννοεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεχίσει να αποκρύπτει την πραγματική δημοσιονομική θέση της Ελλάδας, όπως έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή που έστελνε στην Eurostat πλαστά στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα θέλαμε πάντως να υπενθυμίσουμε ότι, χωρίς κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου, τον ίδιο δρόμο με την Ελλάδα ακολούθησαν Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Κύπρος.

Δε μας είναι σαφές στη βάση ποιας σχολής οικονομικής σκέψης θα αξιολογούσε κάποιος τον Προϋπολογισμό του 2010, επεκτατικό και όχι περιοριστικό, τη στιγμή που αυτός προέβλεπε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τελικά το σύνολο των μέτρων που ελήφθησαν μέχρι τον Απρίλιο του 2010, δηλαδή σε ένα πεντάμηνο από την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων από το ΠΑΣΟΚ, έφτασαν τα 15 δισ. ευρώ σε συνθήκες ύφεσης. Έτσι μειώθηκε το έλλειμμα κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2010.

Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης των δυσκολιών, ο κύριος Χριστοδουλάκης αναφέρει ότι «εμείς έπρεπε να δανειστούμε ακόμα περίπου 2 δισ. για να κλείσει ο λογαριασμός, γιατί τα ταμεία είχαν μεγάλα κενά το 1997». Το έλλειμμα που έπρεπε να κλείσει το 2009 ήταν 36 δισ. ευρώ. Δηλαδή 18 φορές μεγαλύτερο. Καμία ιστορική αναλογία μεγεθών.

Δυστυχώς για ορισμένους στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, τότε και τώρα, η ανάγνωση των αιτίων της κρίσης του 2009-2010 συμπίπτει με την ανάγνωση των υπερασπιστών των πεπραγμένων του Κώστα Καραμανλή, αλλά και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεργάστηκε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες στο όνομα μιας δήθεν προοδευτικής απάντησης στην κρίση.

Δεν είναι δυνατόν μετά από όλα όσα έχουν γίνει να μιλάμε ακόμα για “άλλους δρόμους”. Η χώρα μας θα αφήσει την κρίση πίσω της μόνο όταν αποφασίσει να δει κατάματα τα αίτια της κρίσης και να αποδεχτεί την πραγματικότητα αλλά και τις αναπόφευκτες –και επώδυνες– επιλογές εκείνης της εποχής.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου – Φίλιππος Σαχινίδης

πρώην Υπουργοί Οικονομικών

