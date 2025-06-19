Ο Γιώργος Παπανδρέου στο Παγκόσμιο Φόρουμ Anna Lindh 2025 στα Τίρανα

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης συγκυρίας για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου επισκέφθηκε τα Τίρανα της Αλβανίας, όπου συμμετείχε στο Παγκόσμιο Φόρουμ Anna Lindh 2025, το οποίο διοργανώνεται από τη Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNAOC).

Η πρωτοβουλία UNAOC, η οποία ξεκίνησε το 2004, τελεί υπό την ηγεσία του Μιγκέλ Άνχελ Μορατίνος, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ύπατου Εκπροσώπου της UNAOC, καθώς και Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας. Η Συμμαχία λειτουργεί ως χωρίς αποκλεισμούς πολυμετοχική πλατφόρμα του ΟΗΕ για την προώθηση της ειρήνης και του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου με στόχο την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των λαών.

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής συνεδρίας με θέμα «Γεφυρώνοντας τους Πολιτισμούς και τις Θρησκείες στην Ευρω-Μεσογειακή Περιοχή: Αναστοχασμός στις Δύο Δεκαετίες Διαλόγου για την Ανθρωπότητα της UNAOC», ο Γιώργος Α. Παπανδρέου συμμετείχε σε συζήτηση με τον Μιγκέλ Μορατίνος, τον πρώην Πρόεδρο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Μλάντεν Ίβανιτς, τον πρώην Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Εγκεμέν Μπαγίς, και τον καθηγητή Μικέλε Καπάσο, Πρόεδρο του Fondazione Mediterraneo. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η UNAOC στην αντιμετώπιση σύγχρονων και αναδυόμενων προκλήσεων, εντοπίζοντας τα βασικά εμπόδια στην ευρύτερη Ευρω-Μεσογειακή περιοχή, καθώς και τους τύπους παρεμβάσεων που μπορούν να ενισχύσουν τη συνοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό, τόσο σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών όσο και κυβερνήσεων.

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία σε περιοχές ένοπλων συρράξεων, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Υπογράμμισε τη σημασία μιας κοινής μεσογειακής πορείας για την ειρήνη και τη συνεργασία, διαμορφωμένη από τους ίδιους τους λαούς της περιοχής, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις ή εξαρτήσεις από “προστάτες”.

Καθώς τα Τίρανα έχουν ανακηρυχθεί Μεσογειακή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και Πρωτεύουσα του Διαλόγου για το 2025, η συνεδρία αποτέλεσε και ευκαιρία για τον εορτασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της μακράς παράδοσης διαθρησκειακού διαλόγου της Μεσογείου.

Στο περιθώριο του Φόρουμ Anna Lindh, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διμερείς συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καθώς και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μπαϊράμ Μπέγκαϊ.

