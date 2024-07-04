Με νέα ανάρτησή του επανέρχεται στο θέμα του πόθεν έσχες ο Στέφανος Κασσελάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Προς τα δημοσιογραφικά κοράκια του Μαξίμου: Η δήλωση του πόθεν έσχες μου έχει υποβληθεί στις 30/6, ως όφειλα. Κυβερνηθείτε τώρα από έναν Πρωθυπουργό ο οποίος έχει τρία χρόνια να υποβάλει πόθεν έσχες και κρατάει κλειστή την πλατφόρμα για τη δική του δήλωση» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο για τις… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 4, 2024

«Όσο για τις προηγούμενες δηλώσεις του: Αδήλωτο ακίνητο (Βολταίρου), αδήλωτη off shore και 40 ακίνητα με τον μισθό του βουλευτή. Το «αυτή είναι η Ελλάδα» προσωπικά δε με καλύπτει. Όσοι καλύπτονται, ας συνεχίσουν με τον κ. Μητσοτάκη. Όλοι οι υπόλοιποι όμως αξίζουμε αλλιώς» καταλήγει ο Στέφανος Κασσελάκης

