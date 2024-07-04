Θα μας βρει απέναντι το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της Αυγής, είπαν στον Στέφανο Κασσελάκη εργαζόμενοι στην ιστορική εφημερίδα, οι οποίοι τον περίμεναν έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, όπου προσήλθε για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Εργαζόμενος είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι η εφημερίδα λοιδορείται όταν λέγεται ότι πουλάει 400 φύλλα και πρόσθεσε ότι δεν υπολογίζεται η σημασία της και η επιδραστικότητά της στον πολιτισμό, στην κοινωνία και στο ίδιο το κόμμα.

«Πήρες μια απόφαση να κλείσει το καθημερινό φύλλο από την Αμερική και ακόμη δεν έχεις έρθει να μας δεις, να ακούσεις τα προβλήματα της εφημερίδας. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το μέλλον της εφημερίδας» του είπε εργαζόμενος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η προεκλογική εκστρατεία στηρίχθηκε και στην Αυγή και το ποσοστό που κρίνεται επιτυχημένο οφείλεται και στην Αυγή και στο Κόκκινο.

Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα χρήματα για να πληρώνουμε την εκτύπωση του καθημερινού φύλλου, απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου δεν σημαίνει ότι θα απολυθούν εργαζόμενοι.

Ούτε η Κουμουνδούρου έχει πληρωθεί, είπε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι τον κατηγόρησαν ότι δεν έχει έρθει ποτέ να τους δει και να τους εξηγήσει, με τον κ. Κασσελάκη να απαντά «mea culpa αν δεν είχαμε συζητήσει. Αυτό είναι λάθος μου».

