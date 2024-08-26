Το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στο Κορωπί, απ' όπου άρχισαν δρομολόγια σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής τα 30 πρώτα νέα λεωφορεία από τα συνολικά 211, που στην πλήρη ανάπτυξή τους θα εξυπηρετούν 63 περιαστικές γραμμές της Αττικής, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου για το χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με συνολικά 950 καινούργια, σύγχρονα, απολύτως προσβάσιμα λεωφορεία έως το καλοκαίρι του 2025, για την πύκνωση των δρομολογίων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες.

«Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου των αστικών λεωφορείων και των περιαστικών λεωφορείων, των δρομολογίων που καλύπτουν συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα, καινούργια λεωφορεία, τα οποία ήδη έχουν βγει στους δρόμους της Ανατολικής Αττικής. Είναι ένα μόνο μικρό τμήμα από μία μεγάλη προσπάθεια, η οποία τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2025 να έχουμε στην Αττική συνολικά 950 καινούργια λεωφορεία», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Και όταν μιλάμε για καινούργια λεωφορεία, μιλάμε για λεωφορεία σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μιλάμε για λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία, μιλάμε για λεωφορεία με κλιματισμό, λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως ασφαλή και τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε:

«Η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει συστηματικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δρομολογούνται πολλοί διαφορετικοί διαγωνισμοί προκειμένου να μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτοί είναι σύνθετοι διαγωνισμοί οι οποίοι θέλουν το χρόνο τους προκειμένου να υλοποιηθούν, αλλά πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες οι συμπολίτες μας στην Αττική θα αρχίσουν να βλέπουν μία αισθητή διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις παρεμβάσεις και τα έργα που δρομολογεί η κυβέρνηση για το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη, ενόψει και της αυριανής επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο, αλλά μιας και με ρωτάτε, να πω ότι ήδη στην Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, μιλάμε για περίπου το εν τρίτον του συνολικού στόλου των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης το οποίο έχει ήδη ανανεωθεί. Είναι κάτι το οποίο οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη ήδη το διαπιστώνουν. Μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί σε λειτουργία και το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Το Flyover είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο προχωράει και αυτό με μεγάλη ταχύτητα, αλλά γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αύριο».

Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουν οι τηλεθεατές σας σήμερα είναι ότι η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη. Και τα καινούρια λεωφορεία, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας, αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση.

Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε παλαιότερα λεωφορεία με νέα, είναι προφανώς να αυξήσουμε και τη συχνότητα των δρομολογίων έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να εξυπηρετούνται καλύτερα.

Μιλάμε πολλές φορές για τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Η γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αφορά στα λεωφορεία. Και φυσικά όχι μόνο στην αντικατάσταση των λεωφορείων, όπως σας είπα, αλλά στη μεγαλύτερη συχνότητα, στη σωστή επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες οι οποίοι παίρνουν τα λεωφορεία ότι θα φτάσουν στην ώρα τους στον προορισμό τους. Όλα αυτά συγκροτούν ένα συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του λεκανοπεδίου, το οποίο όπως βλέπετε η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί βήμα-βήμα».

Ερωτηθείς για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης σχετικά με το κυκλοφοριακό στην Αττική, ο πρωθυπουργός επισήμανε:

«Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν υπάρχουν, ούτε μπορούν να δημιουργηθούν από το πουθενά καινούργιες οδικές αρτηρίες. Οι συνολικές υποδομές του λεκανοπεδίου και η ενίσχυσή τους είναι κάτι το οποίο μελετάται, αλλά χρειάζεται βάθος χρόνου προκειμένου να υλοποιηθεί.

Επιμένω πάρα πολύ, όπως σας είπα, στα ποιοτικά, σύγχρονα και ασφαλή λεωφορεία αλλά και στη σωστή αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι υπάρχει πραγματική εναλλακτική για το αυτοκίνητο.

Και βέβαια, σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω και τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση η οποία γίνεται σήμερα στη χώρα, που δεν είναι άλλη από τη Γραμμή 4 του Μετρό. Όπως γνωρίζετε, όπως υποθέτω ότι γνωρίζετε, οι δύο μετροπόντικες ήδη έχουν τοποθετηθεί. Η διάνοιξη της σήραγγας θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2026.

Αλλά προφανώς μετά απομένει και η κατασκευή των πολλών σταθμών, ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο, το οποίο όταν όμως ολοκληρωθεί θα αλλάξει δραστικά την εικόνα του λεκανοπεδίου, διότι όλοι γνωρίζουμε τις ευεργετικές επιπτώσεις που το Μετρό έχει ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών στο λεκανοπέδιο».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο αμαξοστάσιο στο Κορωπί, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα καινούργια ντιζελοκίνητα λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO VI, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με χαμηλό δάπεδο, πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες και να συνομιλήσει με τους οδηγούς, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους επιβάτες.

Βάσει της νέας σύμβασης με την κοινοπραξία των ΚΤΕΛ Αργολίδας, Επαρχίας Θηβών, Σαλαμίνας, Χανίων - Ρεθύμνου, του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας και των ταξιδιωτικών γραφείων Smile Acadimos και Maroulis Travel, που αναδείχθηκε από τον διεθνή διαγωνισμό του ΟΑΣΑ, θα δρομολογηθούν συνολικά 211 καινούργια λεωφορεία που θα καλύπτουν συνολικά 63 περιαστικές γραμμές της Αττικής.

Εντός του επόμενου μήνα, θα δρομολογηθούν σταδιακά επιπλέον 66 νέα λεωφορεία σε 25 γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούν τους Δήμους Κρωπίας, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας Πικερμίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την σταδιακή δρομολόγηση των νέων λεωφορείων και στις υπόλοιπες 38 περιαστικές γραμμές της Αττικής που εξυπηρετούν τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Φυλής, Μάνδρας, Χαϊδαρίου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κηφισιάς, Διονύσου, Ωρωπού.

