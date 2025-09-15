«Σας παραπέμπω σε όσα είχε πει πριν αρκετά χρόνια ο κ. Τσίπρας ότι η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτύρων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Εκρίθη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τις ποινές που επιβλήθησαν σε «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» για την υπόθεση της Novartis.

«Ήταν μια μαύρη περίοδος για τη χώρα, όπως είχε κυνικά παραδεχτεί και ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής, τότε που λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και στοχοποιήθηκαν, είναι γνωστά όλα αυτά. Καλό είναι να μην τα ξεχάσουμε, γιατί κάποιοι εμφανίζονται από αυτόν τον πολιτικό χώρο ως ευαίσθητοι για το κράτος δικαίου και συντάσσουν και ψηφίσματα, ενώ ανήκουν και στο κόμμα που έστησε αυτήν τη σκευωρία», όπως σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

