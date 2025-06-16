Την επέκταση, κατά 1.000 επιπλέον θέσεις, του προγράμματος επιδοτούμενης απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στους δήμους της χώρας, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ. Παράλληλα, σημείωσε πως το 51% των ενσήμων έχει ψηφιοποιηθεί ήδη και μέχρι τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Αρχικά, η υπουργός υπογράμμισε την ιδιαίτερη μέριμνα της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία, σημειώνοντας ότι οι αρχικές 1.000 θέσεις του προγράμματος που είχαν εξαγγελθεί απορροφήθηκαν όλες και λόγω της αυξημένης ζήτησης που παρατηρήθηκε, το υπουργείο προχωρά στη διεύρυνση του προγράμματος κατά 1.000 θέσεις.

«Οι συμπολίτες μας με αναπηρία είναι απολύτως κατάλληλοι για εργασία. Δεν σημαίνει ότι όταν έχεις οποιαδήποτε αναπηρία δεν μπορείς να δουλέψεις, αλίμονο» είπε η υπουργός και υπενθύμισε διάταξη του υπουργείου που θεσπίστηκε προ μηνών και δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους με αναπηρία να λαμβάνουν τη σύνταξή τους και να εργάζονται ταυτόχρονα.

Κληθείσα να σχολιάσει την πολεμική διαμάχη μεταξύ Ισραήλ – Ιράν, τη χαρακτήρισε «μία πάρα πολύ σοβαρή κρίση σε ένα ήδη επιβαρυμένο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον». Πρόσθεσε δε ότι «η ελληνική πολιτεία από την πλευρά της έχει κάνει ότι περνάει από το χέρι της προκειμένου να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται και στο Ισραήλ και στο Ιράν, με πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίες ανελήφθησαν αμέσως» και παρέθεσε το ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ότι όποια λύση μπορεί να είναι μόνο διπλωματικής φύσης.

«Αυτή είναι άλλωστε και η ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και περνάμε σε όλους τους τόνους το μήνυμα, ότι προφανώς πρέπει η λύση αυτή να είναι διπλωματική», τόνισε.

Αναφερόμενη στην επικείμενη Προανακριτική Επιτροπή υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως σε αυτήν την υπόθεση» προσθέτοντας ότι η θέση της ΝΔ είναι ξεκάθαρη.

«Πρόκειται για μία τραγωδία, πρωτοφανή τραγωδία και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση και οι ίδιοι βγήκαμε μπροστά και είπαμε ότι πρέπει να πάει η υπόθεση αυτή στο φυσικό δικαστή. Άρα λοιπόν αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης, αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι προφανώς η θέση κάθε Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας» τονίζοντας ότι όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θέλουν να χυθεί άπλετο φως, να μη μείνει απολύτως καμία σκιά σε αυτή την πρωτοφανή τραγωδία.

Μιλώντας για τη μείωση της ανεργίας, σημείωσε ότι πλέον βρίσκεται στο 8,3%, «στο χαμηλότερο σημείο στο οποίο έχει υπάρξει τα τελευταία 17 χρόνια», γεγονός το οποίο, όπως είπε, σημαίνει ότι η χώρα μας έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Ισπανία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Επεσήμανε δε ότι το αποτέλεσμα αυτό έχει επιτευχθεί με πρωτοβουλίες «που στοχεύουν στο να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, να δώσουμε κίνητρα για να ενταχθούν ιδιαίτερα κάποιες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες έχουν περιθώρια βελτίωσης στην απασχόληση. Και αναφέρομαι στις γυναίκες, αναφέρομαι στους νέους, αναφέρομαι στους συμπολίτες μας με αναπηρία, να τρεις κατηγορίες στις οποίες οφείλουμε να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις κενές θέσεις εργασίας η κα Κεραμέως διευκρίνισε ότι είναι αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης της ανεργίας καθώς «μειώνονται οι δεξαμενές του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού».

Η υπουργός έκανε αναφορά και στην εφαρμογή Jobmatch μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εργαστούν στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. «Μπαίνεις στο κινητό, ας πούμε ότι θέλεις να δουλέψεις σε ένα νησί το καλοκαίρι, βάζεις τις προϋποθέσεις σου ότι: θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο στο τάδε νησί με 1.500 ευρώ και πάνω, το 1.500 ενδεικτικό, μπορείς να πεις 1.300, μπορείς να πεις 2.000, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις προφανώς. Και ότι έχω εμπειρία στην μαγειρική, λέω ένα παράδειγμα. Το σύστημα αυτομάτως σε «παντρεύει» με όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που υπάρχουν που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και το πιο σημαντικό, μπορείς να πατήσεις επί τόπου για να κάνεις βιντεοκλήση για συνέντευξη».

Αναφερόμενη στις 44 «Ημέρες Καριέρας» που έχουν πραγματοποιηθεί σε 18 πόλεις, η υπουργός επεσήμανε ότι «Έρχονται χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι ψάχνουν δουλειά. Εμείς λοιπόν ως Υπουργείο Εργασίας φέρνουμε τους δυο πιο κοντά. Στρώνουμε αν θέλετε το έδαφος για να βρει ο ένας τον άλλον και με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι να βρουν δουλειά και οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους».

Για τις ανάλογες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο, Στουτγκάρδη και τον προσεχή Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην έχουν καν στο μυαλό τους να γυρίσουν. Τους βάζεις όμως το σπόρο, τους ανοίγεις ένα δίαυλο επικοινωνίας και εκεί πάλι στρώνεις το έδαφος προκειμένου να γίνει ίσως πιο πιθανή η επιστροφή τους στη χώρα και να ανοίξει η επικοινωνία τους με κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Και να βάλω και άλλη μία παράμετρο. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που γύρισαν, οι 400.000 περίπου, οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, είναι νέα παιδιά τα οποία έφυγαν, τα οποία επιστρέφουν. Το λέω και στο πλαίσιο της συζήτησης για το δημογραφικό».

Στη συνέχεια, η υπουργός σημείωσε ότι έχει μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος έκδοσης κύριας σύνταξης, καθώς από τις 500 ημέρες που απαιτούνταν στο παρελθόν, σήμερα παίρνει κάτω από 50 ημέρες. Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, η κα Κεραμέως δήλωσε ότι «Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα μαζικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης, το οποίο και εδώ είναι το σημαντικό, έχει ήδη ολοκληρωθεί το μισό, δεν είναι ότι μόλις ξεκινάει. Είμαστε στο 51%. Δηλαδή έχουν σκαναριστεί 27 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων και έχουμε άλλα 26 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων προς ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση είναι έργο του Ταμείου Ανάπτυξης, τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Άρα, μετά το πρώτο μισό του 2026 θα δούμε μία μεγάλη βελτίωση και στις επικουρικές συντάξεις».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε και στη ψηφιακή κάρτα εργασίας λέγοντας ότι: «Έχουμε ήδη πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους που εντάσσονται στην κάρτα και πρέπει να σας πω ενδεικτικά ότι το Μάρτιο που μας πέρασε ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο του τουρισμού, είχαμε μία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 637%. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό εργαλείο είναι αυτό, για να προστατεύσει ακριβώς και τον εργαζόμενο και τον υγιή ανταγωνισμό. Προχωρούμε σε επόμενο βήμα, επεκτείνουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες το πεδίο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε νέους κλάδους, χονδρεμπόριο, ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κάποιες ακόμα υπηρεσίες στον κλάδο του τουρισμού που δεν είχαν ενταχθεί. Άρα μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής, μεγαλύτερη προστασία, για περισσότερους εργαζόμενους. Μιλάμε για άλλους 350 χιλιάδες εργαζόμενους».

