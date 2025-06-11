«Για εμάς ο αριθμός είναι 155, δηλαδή η δύναμη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Τετάρτης (11/6), απαντώντας για το αν πλειοψηφία πλέον θεωρείται το 149 αντί του 151.

«Επειδή καταλαβαίνω υπάρχει η νομική άποψη συνταγματολόγων περί του 151, σε αυτό το είδος των ψηφοφοριών, εμείς διαβεβαιώνουμε ότι ανεξαρτήτως ποια θα είναι η κατάληξη της εκτίμησης από τη Βουλή, εμείς θεωρούμε ως πήχη το 151 και ο αριθμός που μας ενδιαφέρει είναι το 155. Και στην περίπτωση διχογνωμίας, ασχέτως της τελικής κατάληξης, για εμάς είναι το 151», επανέλαβε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, μάλιστα, για το ΠΑΣΟΚ και τα όσα αναφέρθηκαν για τη συμβολή του στην εξέλιξη με τους Σπαρτιάτες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεται σαν «μικρό κόμμα».

«Για να καταφέρεις να γίνεις μεγάλο κόμμα, θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι και σαν μεγάλο κόμμα. Δεν μπορεί να μη λες το πολύ βασικό: για να μπορούσαν να έχουν βάση αυτές οι προσφυγές και αν συζητάμε σήμερα για την έκπτωση αυτών των τριών βουλευτών, έπρεπε να είχε γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση να θέσει προς ψήφιση και να ψηφίσει τη συγκεκριμένη τροπολογία που μιλάει για τον εν τοις πράγμασι αρχηγό ενός κόμματος. Όταν θες λοιπόν να πανηγυρίσεις, πρέπει να λες όλη την αλήθεια. Αν λες τη μισή αλήθεια, τότε η στάση σου αυτή δεν είναι η σωστή πολιτικά».

Ερωτηθείς για όσα δήλωσε χθες στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας από το Μέγαρο Μουσικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το εξής:

«Νομίζω όλη αυτή η συζήτηση του ποιος είναι προοδευτικός και ποιος όχι είναι πολύ μπαγιάτικη. Η ίδια η πραγματικότητα απέδειξε πως αυτοί που εμφανίζονταν ως προοδευτικοί εφάρμοσαν τις πιο επιζήμιες πολιτικές για τους πολίτες και την κοινωνία. Πολιτικές βαθύτατα οπισθοδρομικές. Αν θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό κάποιος που βάζει 30 νέους φόρους, που αναγκάζει τους συνταξιούχους να στήνονται σε ουρές, τότε έχει κάθε λόγο να το θεωρεί για τον εαυτό του. Αν κρίνουμε πάντως από τον παλιό πατριωτισμό, δηλαδή τον πατριωτισμό των capital control και της δήθεν υπερήφανης διαπραγμάτευσης, τότε δεν θα πάρουμε τον καινούργιο, δεν θέλουμε να τον ξαναζήσουμε».

