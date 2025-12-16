Επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσεο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κλείνοντας την πενθήμερη συζήτηση της Ολομέλειας για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι επιπλέον δράσεις για την αντιμετώπιση του κορυφαίου κοινωνικού προβλήματος, το οποίο εκτοξεύει το κόστος ζωής της μέσης οικογένειας στην Ελλάδα, ενώ, σε μία κίνηση που θα προσφέρει διέξοδο σε χιλιάδες εγκλωβισμένους δανειολήπτες, ανακοίνωσε τη συμφωνία για παρεμβάσεις στις δανειακές συμβάσεις με ελβετικό φράγκο.

Αναφερόμενος στο αγροτικό και στα αιτήματα του κλάδου εν μέσω μπλόκων και κινητοποήσεων, ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει συζήτηση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί τη βάση της μεταρρύθμισης για τον πρωτογενή τομέα.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν σε τετράμηνη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, με αποφάσεις που θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις.

Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού:

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του πλέκοντας το εγκώμιο του Κυριάκου Πιερρακάκη, συνδέοντας την εκλογή του τελευταίου στην προεδρία του Eurogroup, με τα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησης από το 2019 και έπειτα.

Επιτέθηκε ονομαστικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται ένα ποτήρι με νερό, να λέτε όχι έχει πορτοκαλάδα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον «αδιαπραγμάτευτο εθνικό στόχο», όπως χαρακτηριστικά είπε, τη σύγκλιση με την Ευρώπη. «Η απάντηση είναι ότι χωρίς αμφιβολία συγκλίνει», τόνισε και αναφέρθηκε τόσο στις επενδύσεις, οι οποίες από το 11% του ΑΕΠ έχουν ανέλθει στο 17,5%, αλλά και στους μισθούς, οι οποίοι έχουν αυξηθεί και θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο γενικό κλίμα στην Ευρώπη, λέγοντας ότι άλλες κυβερνήσεις προχωρούν σε περικοπές, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που μπορεί και επιστρέφει 3 δισ. μέρισμα στους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση για 5η φορά του κατώτατου μισθού, λέγοντας ότι το 2027, ο κατώτατος θα είναι 950 ευρώ, όπως είχε δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

Έξι επιπλέον δράσεις για το Στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι επιπλέον δράσεις για το Στεγαστικό. Πιο αναλυτικά:

1.Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2.⁠ ⁠Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3.⁠ ⁠Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4.⁠ ⁠Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5.⁠ ⁠Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6.⁠ ⁠Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - «Θα μετατρέπονται σε ευρώ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής και μία διαφυγή για χιλιάδες διανειολήπτες που είναι εγκλωβισμένοι στο συμβάσεις με ελβετικό φράγκο.

«Όσον αφορά τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο... Σύντομα θα έρθει στη Βουλή διάταξη σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών θα μετατρέπονται σε ευρώ, με χαμηλό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα και επιμήκυνση του χρέους».

Πρόταση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη σύσταση μίας διακομματικής επιτροπής, με διακομματικό προεδρείο, προκειμένου, για διάστημα τεσσάρων μηνών, να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της και τις επόμενες κυβερνήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.