Συγχαρητήρια Δένδια στον νέο αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιωάννη

«Ευχήθηκα κάθε επιτυχία στην ποιμαντική του αποστολή και να συνεχίσει το σημαντικό έργο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου», ανέφερε ο υπουργός

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιωάννη, τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του.

«Ευχήθηκα κάθε επιτυχία στην ποιμαντική του αποστολή και να συνεχίσει το σημαντικό έργο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Νίκος Δένδιας Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
