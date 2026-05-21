Μαρία Καρυστιανού: Γιγαντοοθόνη και ετοιμασίες στην Αριστοτέλους - Αναμένουν μεγάλη προσέλευση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας της εκδήλωσης, κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανου θα παρουσιάσει το νέο της πολιτικό εγχείρημα στη Θεσσαλονίκη.
Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.
