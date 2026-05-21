Τσουκαλάς: «Κυβέρνηση του ψεύδους και της παραπλάνησης»

Για «κυβέρνηση του ψεύδους και της παραπλάνησης» κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος με αφορμή δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του προέδρου της Βουλής, σημειώνει ότι ενώ εδώ και χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαλείτο ότι δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ, «τελικά ο διοικητής της ΕΥΠ παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης για να ενημερώσει» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «μάλλον ο κ. Μαρινάκης το 2022, που οι κυβερνητικές πηγές είχαν διαρρεύσει το σύνολο των διαλόγων της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όπου είχαν κληθεί ο κ. Κοντολέων, ο κ. Δραβίλλας, η κυρία Βλάχου και ο κ. Ρουμπάτης, θα… διάβαζε» και ρωτά: «Για την ταμπακιέρα θα μας πει τίποτα;».

Υποστηρίζει ότι «ο κ. Δεμίρης με την κατάθεσή του γκρέμισε όλο το αφήγημα ψεύδους της κυβέρνησης των τελευταίων τεσσάρων ετών. Παραδέχτηκε όχι μόνο ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά δήλωσε πως δεν βρήκε τους φακέλους με τις αιτήσεις για την έγκριση των επισυνδέσεων». Κατόπιν αυτού, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «η κυβέρνηση του ψεύδους και της παραπλάνησης εδώ και χρόνια εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δήθεν δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ. Τελικά, ο διοικητής της ΕΥΠ παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης για να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Σχολιάζει επίσης, ότι «είναι πράγματι αστείο να εμφανίζονται ως “θεσμικοί” και “ευαίσθητοι” για διαρροή που δεν αφορούσε σε καμία απόρρητη πληροφορία του κράτους, εκείνοι που έχουν ως επίσημη θέση, ότι δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά από τις παρακολουθήσεις του Predator, και έκαναν σουρωτήρι την εθνική ασφάλεια, ακούγοντας το μισό υπουργικό συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιοι είναι επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια και ποιοι οργάνωσαν το δυσώδες αυτό παρακράτος».

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αφού αναφέρει ότι «ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε να απαντήσει σήμερα στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου», σχολιάζει: «Να υποθέσουμε ότι τις υπόλοιπες αιτιάσεις μας σχετικά με τις καταγγελίες μάρτυρα στο Πλημμελειοδικείο περί χειραγώγησης της εξεταστικής επιτροπής των υποκλοπών, τις λαμβάνει υπόψη του και θα προχωρήσει σε ενέργειες αφού δεν τις σχολίασε». Προσθέτει ότι επί της επιστολικής ψήφου «καλό θα ήταν να μην φέρνει ως επιχείρημα ποσοστά χρήσης της επιστολικής ψήφου γενικώς και αορίστως. Αλλά ειδικώς να τοποθετηθεί αν η παρουσία στην επίμαχη συνεδρίαση πέρυσι το καλοκαίρι επί του αιτήματος σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη, μόλις 8 βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, συνιστούσε ή όχι αυθαίρετη ερμηνεία του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής περί απαρτίας». «Ίσως θα ήταν χρήσιμο να ανατρέξει στο παράδειγμα Σιούφα σε αντίστοιχη περίπτωση», συμπληρώνει.

Πηγή: skai.gr

