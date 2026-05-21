Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, και των εκπροσώπων, του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη ενώ η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου πυροδότησε ακόμα περισσότερο το κλίμα.

«Για εμάς της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δεν υπάρχει αδίκημα ούτε βουλευτών ούτε υπουργών. Στο ζήτημα των βουλευτών, δεν προβλέπεται να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, αυτό αρμοδιότητα είναι μόνο της δικαιοσύνης. Αντίθετα, για τους υπουργούς που υποχρεούμαστε να το κάνουμε εμπεριστατωμένα», ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη στις συνεχείς κατηγορίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης που καταλόγισαν στην κυβέρνηση «πλήρη ευτελισμών των θεσμών», και «προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών υπουργών της στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τη κυβέρνηση για αντιφατική υποκριτική στάση, τονίζοντας ότι ενώ έχει άρει με τις ψήφους της την ασυλία των 11 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται σε παρόμοιες αν όχι ακριβώς ίδιες υποθέσεις, δεν κάνει το ίδιο και με τους υπουργούς της.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μάντζος κάλεσε τον κ. Καιρίδη «να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η στάση της ΝΔ στην ψηφοφορία το βράδυ ή θα επαναληφθεί το προηγούμενο απαράδεκτο φαινόμενο με τις επιστολικές ψήφους και την απουσία των βουλευτών της.

«Σε κάθε περίπτωση, το βράδυ θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία και θα κληθεί ο καθένας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και να ψηφίσει», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

«Κρύβεστε πίσω από τις διατάξεις του Συντάγματος. Ξεκαθαρίστε τι θα κάνετε», επέμεινε ο κ. Μάντζος, για να εισπράξει την απάντηση: «Το βράδυ θα είμαστε εδώ και θα ψηφίσουμε. Τι θα βγάλει η κάλπη δεν το ξέρω. Ελπίζω όμως βουλευτές της αντιπολίτευσης να κατανοήσουν την εργαλειοποίηση, που χρησιμοποιείται, του Συντάγματος Το αμελητί το έφερε το άρθρο 86 του συντάγματος του κ. Βενιζέλου. Δεν το έφερε η ΝΔ. Εμείς θέλαμε να αλλάξει η διάταξη, να μεταμορφωθεί και να έρθει με πρόταση της δικαιοσύνης αφού έχει κάνει έρευνα».

«Η διαφάνεια, η εντιμότητα και η ανάγκη διερεύνησης εμπλοκής πρώην υπουργών της ΝΔ στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πολυτέλεια ή ηθικολογία αλλά θεσμική υποχρέωση», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. «Εσείς δεν ξέρετε πότε, ποιον και για ποιο λόγο τον παραπέμπετε. Είστε σίγουρος ότι θα είστε εδώ το βράδυ ή θα στείλετε επιστολικές ψήφους;» αναρωτήθηκε.

«Εδώ θα είμαστε» τον διαβεβαίωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ με τον κ. Γιαννούλη να σημειώνει «αν είσαστε θα χάσω τότε το στοίχημα».

Στο σημείο αυτό παρενέβη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ. «Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο που χειρίζεστε τους θεσμούς. Είπατε δεν υπάρχει αδίκημα, είναι όλοι αθώοι... Τα ίδια είπατε για την δίκη των Τεμπών, τα ίδια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους κυρίους Βορίδη, Αυγενάκη… Κάθε φορά θέλετε να καλύψετε αλλήλους. Το άρθρο 86 πρέπει να καταργηθεί και όχι να το κόψετε και να το ράψετε, όπως σας βολεύει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Καιρίδη, κατηγορώντας την ότι είναι άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής και του Μιχαλολιάκου.«Τα ίδια έλεγε και ο κ. Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή. Είστε άξιος διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται όσοι παριστάνουν δίπλα σας τους αριστερίζοντες για αυτά τα ανερμάνιστα και χρυσαυγήτικα που ήρθατε να πείτε σήμερα εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

«Για όποιον τολμά να σας κατηγορήσει είναι φασισμός. Επιδεικνύετε απύθμενο θράσος. Εσείς οι ίδιοι έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής στην κυβέρνησή σας. Τον κ. Βορίδη με τα τσεκούρια τον κ. Γεωργιάδη, τον αρνητή του Πολυτεχνείου… παριστάνετε ότι αντιμάχεστε την Χρυσή Αυγή όταν χαϊδεύετε τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη τον κ. Φλώρο», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Κατανοώ τον πανικό της κ. Κωνσταντοπούλου, καθώς η κ. Καρυστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός της και ο ελληνικός λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο και όχι το ιμιτασιόν.

Εγώ θέλησα να την προστατεύσω γιατί αυτός που εισήγαγε τον φασισμό είναι πίσω από τα κάγκελα. Το να λέτε δεν είστε, δεν σημαίνει και ότι δεν είστε», ανταπάντησε ο κ. Καιρίδης.

Πηγή: skai.gr

