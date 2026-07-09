Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά».

«Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα σε αυτό που περιέγραψε ως βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν μια ημέρα νωρίτερα.

«Αυτό αποτελεί αντίποινα στον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα φωτογραφία από τις Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

«Μπορεί να αποκλείσουμε ξανά το Ορμούζ»

Η νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, συνεχίστηκαν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με τις δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο, όπως ανέφεραν, «να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», καθώς οι ΗΠΑ θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων που έπλεαν στην περιοχή του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει λήξει» και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν μέσα στη νύχτα, κυρίως σε κρίσιμες υποδομές όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά και απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ, του βασικού τερματικού σταθμού εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Ιράν: Οι εχθροί θα «τιμωρηθούν αυστηρά»

Ιρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν νωρίτερα στην απειλή του Τραμπ να επιτεθεί στο νησί Χαργκ, ενώ ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Εμπραχίμ Ρεζάι, προειδοποίησε ότι οι εχθροί θα «τιμωρηθούν αυστηρά».

Ο Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου επίσης, έγραψε επίσης στο X: «Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός».

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επέκρινε την «τελευταία κλιμάκωση», δηλώνοντας στο X ότι το Ιράν έχει «προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι “η περιοχή δεν είναι χώρος για πολιτικά παιχνίδια μικρών χωρών”» και ότι «βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης, το Ιράν απείλησε από την πλευρά του ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της χώρας.

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Πηγή: skai.gr

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