Τη σημασία του ΕΣΠΑ ως ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «ΕΣΠΑ 2014-2020: Ισχυρό Αναπτυξιακό Αποτύπωμα για Όλους».

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, μέσω της αξιοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχεδιάστηκαν προγράμματα απασχόλησης, που δημιούργησαν πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Μάλιστα, εστίασε σε τέσσερα προγράμματα, τα οποία είναι τα εξής:

- το πρόγραμμα για τη νεανική καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Η δράση αφορούσε σε νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, που βρίσκονταν εκτός εκπαιδευτικής και επαγγελματικής δραστηριότητας,

- το πρόγραμμα για την επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία,

- το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και

- το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών.

Όπως σημείωσε η υπουργός Εργασίας, στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του δείκτη ανεργίας και η τόνωση της απασχόλησης ιδιαίτερα σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρία.

Μιλώντας στην ενότητα «Επιχειρηματικότητα: Η κινητήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας», ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού, δήλωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι προσηλωμένος συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και να διαθέτει τα κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Πανταζάτος (Μονάδα Ελλάδας-Κύπρου, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», βασικός στόχος της οποίας είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μίλησαν ο Μιχάλης Καμινιάρης, ωφελούμενος της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», AGENSO, μια καινοτόμος εταιρεία για τη γεωργία και το περιβάλλον και η Ευγενία Παγούνη, ωφελούμενη δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Επισημαίνεται ότι η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. αποτελεί μια από τις πιο πρωτοπόρες και δυναμικότερες εταιρίες του κλάδου κατεργασίας και μεταποίησης μετάλλων.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.